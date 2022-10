Les 22 et 23 septembre, les francophones se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de leur localité, leur école ou ailleurs pour célébrer en vert et blanc le Jour des Franco-Ontariens. De nombreux élèves des écoles des conseils scolaires Providence et Viamonde, ainsi que des représentants d’organismes francophones et des politiciens ont célébré autour de levers du drapeau franco-ontarien la langue et la culture françaises.

À London, il y a eu le matin du 22 septembre un lever du drapeau organisé par la municipalité devant l’hôtel de ville. Puis, la communauté francophone a participé en grand nombre à une célébration organisée par le Carrefour communautaire francophone au Centennial Hall pour souligner le Jour des Franco-Ontariens, qui avait lieu le dimanche 25 septembre.

Plus de 1200 personnes ont envahi la magnifique salle de spectacle grâce à la participation des écoles des conseils scolaires Providence et Viamonde, ainsi que des classes d’immersion du London District Catholic School Board et du Thames Valley District School Board.

D’entrée de jeu, les organisateurs ont reconnu l’importance du 25 septembre et l’histoire du drapeau franco-ontarien par l’entremise du conseiller municipal du quartier 13 de London, John Fyfe-Millar, de la directrice générale du Carrefour communautaire, Paulette Desjardins, de la directrice de l’éducation et secrétaire du Csc Providence, Eugénie Congi, et de la directrice de l’école élémentaire Marie-Curie Angèle Aklah-Egle.

Pour donner suite aux allocutions, un élève de chacun des deux conseils scolaires de langue française ont tenu le drapeau franco-ontarien pendant que les personnes présentes ont chanté en chœur Mon beau drapeau. « Un moment très émouvant pour moi et plusieurs d’entre nous; j’en avais les larmes aux yeux », avoue Mme Desjardins.

Après ce moment de pures émotions, le groupe Les Rats d’Swompe, cinq musiciens basés à Ottawa, ont proposé certaines de leurs compositions et des reprises du répertoire folklorique canadien-français.

« Nous voulons dire un grand merci aux élèves pour leur énergie. Merci aux invités d’honneur et merci aussi au conseils scolaires Providence et Viamonde pour leur généreuse contribution à cette célébration », a ajouté le maître de cérémonie, François Codji, en clôture de l’événement. Un franc succès!

Photos (courtoisie CCFL) : Plus de 1200 personnes ont assisté au spectacle du groupe Les Rats d’Swompe.