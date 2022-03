Les membres de la Table de concertation Franco-Info de London ont tenu leur rencontre de façon virtuelle le jeudi 24 mars. La réunion était animée par Camille Beaulieu, directrice générale adjointe de La Ribambelle.

Après l’adoption de l’ordre du jour, les représentants des divers organismes ont discuté des sous-groupes de travail afin de choisir les responsables et les priorités pour les mois à venir.

Puis, Mme Beaulieu et Marie-Belle Pépin de La Ribambelle ont présenté les derniers développements et objectifs de la dernière phase de leur projet pour promouvoir les services en français à London auprès des instances décisionnelles et fournisseurs de services anglophones.

« Dans les Centres de la famille de l’Ontario, nous voulons que les agents de connexion communautaire qui parlent généralement en anglais soient bien informés sur les services disponibles en français », explique la directrice générale adjointe de l’organisme.

Chaque Centre de la famille offre cinq services de base autour desquels gravitent les autres services où peuvent être référées les familles. « Notre objectif est d’améliorer l’accès aux services en français, en augmentant les connaissances et la compréhension de l’offre de services en français dans la Ville de London par les agents de connexion communautaire. Ces derniers, qui œuvrent dans tous les Centres de la famille de la ville, accueillent les familles et les dirigent vers les services nécessaires selon leurs besoins », précise Mme Beaulieu.

Elles espèrent réaliser des fiches d’information sur les organismes qui proposent des services en français à London. « Nous voulons aller au-delà de la brochure, faire du storytelling pour faciliter la compréhension. Faire des vidéos d’information sur les différents services et organismes. Les fiches et les vidéos seront partagées avec les agents de connexion communautaire par le biais de leur portail d’information healthchat. Nous ferons aussi un lancement en personne avec ces derniers et la Table Franco-Info », conclut Mme Beaulieu.

Livre blanc du CCFL

À la suite de cette présentation, ce fut au tour des employées du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) – Maria Banuelos et Aimée Joséphine Utuza – de faire une mise à jour du projet de Livre blanc sur la présence francophone sur le plan municipal à London.

Les objectifs visés par cette initiative sont de mousser la participation des francophones auprès des instances municipales et de promouvoir la volonté de l’équité, de l’inclusion et du sentiment d’appartenance; d’offrir des services de santé et sociaux qui concourent à une cohésion sociale, des collectivités plus robustes et une société plus juste et florissante. Enfin, le désir est de supprimer la barrière d’accès aux services pour la construction d’une société plus inclusive et plus saine.

Les représentantes du CCFL ont demandé aux membres de la Table de participer à ce projet communautaire.

La prochaine rencontre de la Table Franco-Info aura lieu le 19 mai.

PHOTO – Camille Beaulieu