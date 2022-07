Depuis cinq ans, la tradition veut que le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) participe au défilé de la Fête du Canada dans les rues de Sarnia. Et cette année n’a pas fait exception avec un char allégorique décoré aux couleurs des drapeaux de la francophonie canadienne.

Une quarantaine de marcheurs de la communauté ont donc suivi le convoi francophone construit et décoré cette fois-ci par des étudiants des classes de construction et d’art de l’École secondaire Saint-François-Xavier (SFX). « Je tiens à remercier une équipe exceptionnelle avec Josée Boissonneault (directrice de SFX), Marie-Claude Émond (coordinatrice du Centre culturel Jolliet), Mark Houle et Mickie Oetelaar (enseignants à SFX), et tous les étudiants qui ont construit notre char allégorique et peinturé les drapeaux », déclare Tanya Tamilio, présidente du CCFSL.

La parade s’est arrêtée au parc Canatara, à la limite de Sarnia et Point Edward pour l’interprétation de l’hymne national interprété par Janet Laplante dans les deux langues officielles. Sur le site, les enfants ont pu s’amuser avec des jeux gonflables et un clown. Des kiosques de mets multiculturels et d’artisanat étaient installés tout autour du parc pour permettre aux résidents de Sarnia de se rafraichir et célébrer le 1er juillet durant l’après-midi. La fête s’est terminée en soirée avec la musique de trois groupes de la région.

Photo (crédit CCFSL) : Les francophones de Sarnia ne sont pas passés inaperçus lors de la parade du 1er juillet.