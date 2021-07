Une nouvelle initiative en lien avec la pandémie est née d’un partenariat entre le Bureau de santé de Middlesex-London et Accès Franco-Santé London, un regroupement d’organismes qui, sous la houlette du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), offre des services de toutes sortes liés au bien-être de la communauté de langue française.

En effet, le 29 juillet prochain, de 13 h 30 à 18 h 30, une clinique de vaccination se tiendra dans les locaux du CCFL situé au Centre Desloges, au 920 rue Huron. Ce qui distinguera cette campagne éclair de vaccination est qu’elle sera conduite pour et par des francophones. En amont, la prise de rendez-vous se fera également en français.

Évidemment, diront certains, la langue importe peu lorsqu’il s’agit de demeurer assis bien tranquillement sur une chaise alors que l’on se fait insérer une aiguille dans le bras. Mais qu’en est-il des questions – nombreuses – que peuvent se poser ceux qui envisagent ou entreprennent de se faire vacciner? C’est pourquoi, dans un premier temps, ils peuvent téléphoner à Accès Franco-Santé London au 519-670-1996 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h : ils pourront alors se faire expliquer plus en détail les tenants et aboutissants de la vaccination et comment y avoir accès. Rendus sur place, le personnel les guidera également dans leur langue et leur fournira les dernières informations dont ils auront besoin.

Bien entendu, quoique le service s’adresse en priorité aux francophones, les anglophones sont les bienvenus, les familles exogames étant nombreuses dans la région.

Quant aux autres critères d’éligibilité, ils sont fort simples : être âgé de 12 ans et plus et, s’il s’agit d’une deuxième dose, qu’un délai d’au moins 28 jours se soit écoulé depuis la première. Il faut également avoir en sa possession une carte Santé Ontario ou à tout le moins une quelconque pièce d’identité et, si possible, porter un vêtement qui facilite l’accès à une épaule.

Il est permis de se présenter sans rendez-vous mais il faudra dans ce cas attendre. Les organisateurs de cette clinique de vaccination estiment qu’il faudra, sur place, de 30 à 45 minutes à une personne pour passer au travers de toutes les étapes du processus.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter Accès Franco-Santé London ou remplir le formulaire accessible sur la page d’accueil du site du CCFL (ccflondon.ca).

Il s’agit de la première expérience d’un service entièrement en français auquel coopère aussi étroitement le Bureau de santé de Middlesex-London. Voilà donc une belle occasion de démontrer que la communauté francophone répond positivement aux démarches qui sont entreprises en sa faveur.