Le camp d’été des griffons du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) propose beaucoup d’activités physiques, de cuisine, de plein air ainsi que des sorties amusantes.

Anna Esztegar, coordonnatrice du camp et élève à l’école secondaire Saint-François-Xavier, explique que la quinzaine d’enfants de 5 à 10 ans qui participent au camp chaque semaine n’ont pas le temps de s’ennuyer.

« Notre camp est bilingue, alors nous utilisons le français avec les petits, mais nous incorporons l’anglais pour que ceux qui vivent dans un environnement anglophone se sentent à l’aise et s’amusent, assure-t-elle.

« Nous faisons beaucoup de sports dans le gymnase de l’école Saint-François-Xavier : du soccer, du ballon-panier, des jeux plus relaxants comme le dodgeball, le ping-pong, et autres plus amusants. »

L’artisanat fait partie intégrante de la programmation avec un nouveau thème chaque semaine. Au début du camp, le thème était les sciences et les jeunes ont fabriqué des cristaux, ont provoqué une éruption volcanique et les monitrices leur ont expliqué comment et pourquoi les réactions se produisent.

« Nous avions également la semaine de l’espace, ajoute Anna, au cours de laquelle nous avons fait des planètes avec de la peinture, créé des colliers-galaxies avec de grosses boules qui ressemblent à des planètes. Les enfants les ont décorées pour que le tout ressemble à une galaxie. Puis, nous avons fabriqué une navette spéciale avec une bouteille de Coca-Cola dans laquelle nous avons inséré des bonbons à la menthe, ce qui a provoqué une explosion. »

Les jeunes ont aussi eu droit à des ateliers de cuisine où ils ont appris à faire des gâteaux et des pizzas.

« Le mardi, nous sortons en groupe pour faire des excursions. Les participants ont visité le Musée des enfants à London, et un parc de trampolines. Nous avons joué aux quilles à Sarnia et visité un parc de conservation à Petrolia. Nous y avons étudié l’étang pour démontrer qu’il y a beaucoup de vie qui l’entoure », conclut la jeune coordonnatrice.

Sur le site du camp situé au Centre communautaire, il y a un coin de jouets et un autre pour la lecture afin de tenir les participants occupés dans les périodes plus tranquilles. Le camp se terminera le 19 août avec une journée de jeux d’eau, comme tous les vendredis des mois de juillet et août.