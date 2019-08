Pour une 3e année consécutive, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) offrait un camp d’été axé sur le théâtre. Il n’y avait aucune raison de ne pas renouveler cette expérience qui avait suscité beaucoup d’intérêt lors des éditions précédentes et qui encore une fois a attiré son lot d’enfants désireux de s’amuser en exerçant leur créativité.

C’est également à leur sens des responsabilités que les organisateurs ont fait appel car il n’en fallait pas moins pour mener à bien la création d’une pièce en quelques semaines. Sous la direction d’Alana Ghent et Adèle Séguin et avec la collaboration d’une poignée d’adolescentes bénévoles, les préparatifs sont allés bon train non seulement dans la création des décors et accessoires mais aussi dans la maîtrise des rudiments de l’art théâtral.

La production de cette année différait de celles des années précédentes de deux façons. D’abord, c’est à l’Aeolian Hall que la pièce a été présentée. Le CCFL a parfois, dans le passé, donné rendez-vous aux francophones à cet établissement pour ses activités mais le camp de théâtre se concluait auparavant au Wolf Performance Hall.

Ensuite, le spectacle de ce mois d’août s’appuyait beaucoup sur la projection de photos et de courts vidéos pour illustrer les différentes facettes du thème de la pièce : l’histoire de la francophonie ontarienne, ou plus précisément celle de l’émancipation de son système d’éducation.

En 30 minutes, les 20 comédiens ont illustré cette part du passé franco-ontarien qui s’étale du Règlement 17 à la création, par le gouvernement, d’un réseau d’écoles secondaires francophones à la fin des années 1960. Plusieurs personnages historiques, tels Napoléon Belcourt et les soeurs Desloges, ont pris vie sur scène devant un parterre composé essentiellement de parents. La chanson Notre place a clôturé la pièce.

C’est le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles qui a inspiré la création de ce spectacle. Nul doute que les jeunes participants au camp ont eux-mêmes beaucoup appris sur l’histoire de leur société en préparant la pièce. Chapeau aux comédiens qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes : Jacinda Jutte-King, Danielle Wild, Taylor Shortt, Landon Shortt, Julia Livingston, Stephen Mang-Benza, Ilyana-Paule Mang-Benza, Fae Mills, Angelina Reimer, Alexis Reimer, Belinda Nsabimana, Sydney Jacobs, Gaël Gomez-Daza Wight, Thomas Clavet, Logan Roberge, Tiffany Newport-Hamilton, Leela Ghent, Kiran Ghent, Addison Mitchel et Norah Jacobs.

PHOTO : Le récit était accompagné de projections pour appuyer le propos.