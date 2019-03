Au cours de leurs études, de nombreux d’élèves s’adonnent à des activités parascolaires. Le sport figure en bonne place parmi les passe-temps favoris et les joutes de toutes catégories, des matchs amicaux aux tournois les plus compétitifs, ponctuent le calendrier des écoles secondaires. L’Ontario Federation of School Athletic Associations (OFSAA) regroupe en son sein les associations sportives de plusieurs disciplines (hockey, soccer, tennis, etc.) et supervise chaque année 42 championnats provinciaux et 6 festivals. Du 3 au 6 mars derniers, l’OFSAA coordonnait ainsi le tournoi de basketball des garçons division A qui s’est tenu à London et dont l’école Monseigneur-Bruyère (ESMB) était l’établissement-hôte.

Les matchs ont eu lieu dans un premier temps à l’ESMB puis au collège Fanshawe. C’est cette institution qui a accueilli les demi-finales et les finales aux termes desquelles l’école secondaire catholique Nicholson (Belleville) a remporté le bronze, l’école secondaire Notre Dame (Ottawa), l’argent, et l’école secondaire Almonte (Mississippi Mills), l’or. Malheureusement, comme on peut le constater, aucune école francophone ou de la région n’a réussi à se rendre aussi loin au classement. Meilleure chance l’an prochain!

C’était la première fois que l’ESMB recevait un tournoi de ce niveau. L’événement a nécessité la collaboration d’élèves et de membres du personnel qui ont encadré le déroulement des matchs et la logistique les entourant. Il y a 20 districts en Ontario et le tournoi comprenait une équipe pour chacun d’eux.

Détail intéressant, il s’agissait de la 70e édition annuelle de ce tournoi de basketball de l’OFSAA. C’est en effet en 1949 qu’a été organisé, à Toronto, le premier événement du genre reconnaissant une équipe championne à l’échelle de la province.

Sept décennies plus tard, la passion demeure inchangée et les jeunes qui se livrent compétition sur le terrain donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes pour relever le défi qu’ils se sont imposé. Esprit d’équipe, désir de se dépasser et simple amour du basketball continuent d’animer ces élèves et, pour certains, ce sera peut-être là la première étape d’une carrière sportive.

PHOTO: Les finales se sont tenues au collège Fanshawe.