Voilà, c’est fait. Après des mois de travail, la Table Franco-Info a adopté, lors de sa rencontre du jeudi 28 février, son nouveau mandat et un plan d’action. Les organismes francophones de London entrent maintenant de plain-pied dans cette nouvelle dynamique qu’ils voulaient se donner. Jean-Marc Boisvenue, coprésident de la Table, a d’ailleurs souligné, en début de réunion, la maturité atteinte par ce forum d’échange et de concertation au fil des années.

Le mandat

En ce qui concerne le mandat de la Table, le comité responsable de cette question a passé les dernières semaines à en étudier le contenu pour le réviser. Le document, lu aux participants et commenté par Jean-Pierre Cantin, s’est allongé de beaucoup car il fallait donner un cadre plus détaillé et formel au travail des membres de Franco-Info. Une importante précision a d’ailleurs été ajoutée au document à propos de ces derniers : désormais, seuls les organismes sans but lucratif et les institutions publiques, l’un et l’autre francophones ou desservant la communauté de langue française, seront admis à la Table. En effet, les entreprises, bien que peu nombreuses, étaient jusqu’à présent admises.

La membriété comprendra un maximum de trois membres individuels dont l’expertise ou la position stratégique dans la communauté s’avère pertinente pour contribuer au mandat de la Table. Tous, les membres individuels comme les représentants d’organismes, devront signer une lettre d’engagement signifiant leur adhésion aux règles guidant la Table, certifiant qu’ils ne sont pas en conflit d’intérêt et explicitant leur volonté d’assister régulièrement aux réunions. Qui plus est, au comté de Lambton, le comité a substitué celui d’Oxford quant au territoire couvert par la Table.

Les principes directeurs ont été bonifiés, le comité voulant mettre l’accent sur les notions de transparence, de respect et de responsabilité mutuelle. Des modifications en profondeur ont été apportées à la section consacrée au fonctionnement et à la gouvernance. La Table conserve la même structure quant à sa présidence, partagée entre deux membres. Le mandat révisé décrit les responsabilités des coprésidents et également du secrétaire. En pratique, rien de particulier ne change à ce chapitre, à la différence que ce qui, pour l’essentiel, relevait jusque-là de conventions informelles devient maintenant obligatoire.

Le comité a aussi doté la Table d’un code de conduite élaboré et de lignes directrices en matière de conflit d’intérêt.

Après discussion, les membres de la Table Franco-Info ont adopté le mandat révisé et sont passés à l’étude du plan d’action 2019-2021. Ce document, préparé par la firme de consultants PGF, est le fruit des consultations menées l’an dernier.

Le plan d’action

Encore une fois, Jean-Pierre Cantin s’est chargé de le résumer et de faire les mises à jour qui s’imposaient à son propos. Son intervention a surtout porté sur les trois axes d’actions prioritaires et les indicateurs de performance qui les accompagnent.

Mobiliser les membres de la communauté est le premier de ces axes. L’objectif recherché est d’augmenter la participation aux activités et d’élargir le bassin de bénévoles. Pour ce faire, un comité de communication sera créé, les instances consultatives et décisionnelles ayant un impact sur le fait français seront identifiées afin d’y assurer une représentation des francophones, les besoins en bénévoles seront mieux diffusés dans la communauté et un calendrier communautaire sera mis en ligne.

Le deuxième axe consistant à attirer et retenir les francophones à London touche surtout à la sphère professionnelle. Pour combler plus rapidement les besoins en main-d’oeuvre bilingue et donner un coup de pouce aux chercheurs d’emploi, trois pistes d’action ont été dégagées. L’une d’elles consistera, pour la Table, à faire en sorte que les comités permanents et ponctuels sur les questions d’employabilité et d’intégration des nouveaux arrivants comprennent des membres représentant les intérêts des francophones. Une autre piste sera de faire une meilleure collecte et diffusion des besoins en main-d’oeuvre des employeurs francophones et bilingues. Finalement, les membres de la Table Franco-Info participeront à la foire de l’emploi annuelle de London.

Accroître l’offre active et l’utilisation des services en français constitue le troisième axe et il touche aux secteurs public, communautaire, culturel et récréatif. Pour parvenir à cet objectif, une trousse promotionnelle de ces services sera créée, les campagnes de sensibilisation à l’offre de ces services seront soutenues et, de manière générale, toute initiative visant à répondre à un besoin des francophones de la région sera encouragée par la Table Franco-Info. Cela sera d’autant plus nécessaire que, de l’avis de plusieurs, il est désormais vain de s’adresser au gouvernement provincial pour demander quoi que ce soit de sorte que la communauté doit se prendre en main.

Le plan d’action fut adopté à l’unanimité. La Table Franco-Info dispose désormais de bases solides pour poursuivre sa mission.

PHOTO : La rencontre de la Table Franco-Info s’est tenue au Centre communautaire régional de London.