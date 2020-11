Il reste encore quelques jours, soit jusqu’au 16 novembre, pour soumettre des candidatures relatives aux deux distinctions réservées aux résidents de London : la Liste d’honneur du maire et le Prix de la diversité, des relations raciales et de l’inclusivité.

La Liste d’honneur du maire est une tradition à London, alors qu’en janvier, à l’occasion de la première réunion du conseil municipal de l’année, un hommage est rendu à une dizaine de résidents de la ville.

C’est en fonction de leur engagement soutenu pour une cause que ces personnalités seront sélectionnées parmi les candidatures reçues de la population, une première alors qu’auparavant c’était un comité aviseur qui se chargeait des recommandations.

Des bénévoles et militants exemplaires sont ainsi honorés dans dix catégories.

En ce qui touche au bien-être direct de la population, on trouve les catégories Accessibilité (pour l’amélioration de la mobilité des personnes handicapées), Ami des aînés (pour l’autonomisation des personnes âgées), Diversité et relations ethniques (lutte au racisme et à la discrimination), Habitation (pour favoriser l’accès au logement abordable), Sécurité et prévention du crime (pour une ville où chacun se sent à son aise) et Humanitaire (bénévolat et philanthropie).

Au chapitre de ce qui contribue à une communauté plus vibrante et où il fait bon vivre, on retrouve les catégories Arts (pour leur production ou leur promotion), Sport (performances sportives remarquables ou promotion de l’activité physique), Patrimoine (pour sa conservation et l’éducation du public sur le sujet) et Environnement (pour sa protection).

Une 11e reconnaissance, celle du Résident de London éminent, est attribuée à un récipiendaire choisi par le maire, en l’occurrence Ed Holder

Bien qu’il existe une catégorie similaire dans la Liste d’honneur du maire, la Ville de London a créé un Prix de la diversité, des relations raciales et de l’inclusivité. Dans ce cas cependant, ce n’est pas à une seule personne qu’il est remis, mais à une organisation. Le prix vise à souligner les efforts de ceux qui font la promotion des droits de la personne caractéristiques d’une société multiculturelle saine et aussi les gestes concrets contribuant à l’intégration des immigrants.

Cinq catégories existent pour ce prix : les petites entreprises (49 employés et moins), les grandes entreprises (50 employés et plus), les institutions (privées et publiques), les services sociaux et communautaires et les organismes consacrés aux jeunes.

Pour plus d’information sur les critères d’éligibilité et le processus de dépôt des candidatures, il suffit de consulter le site Web london.ca/awards-recognition.