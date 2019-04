Les élèves du club de robotique de l’École secondaire Gabriel-Dumont, de London, ne sont pas passés inaperçus avec leur drapeau franco-ontarien lors des quarts de final des compétitions de robotique FIRST tenus le 13 avril dernier au Centre Hershey de Mississauga. Même si l’aventure s’est terminée pour eux, il s’agit d’une avancée extraordinaire pour l’équipe de robotique 5483, les GD-Bots, qui a très bien représenté les écoles Viamonde à ce tournoi.

En s’inscrivant à la compétition, les élèves avaient une quarantaine de jours pour concevoir, construire et tester un robot capable de réaliser des défis spécifiques. La participation de nos jeunes à une telle compétition renforce les apprentissages acquis en salle de classe. « Notre but était de les introduire aux matières « STIAM » afin de susciter leur intérêt et de les inspirer à continuer à bien travailler », nous fait part Mme Noël Macdonald-Peck, enseignante de 7e année qui accompagnait l’équipe tout au long de la compétition. « Il s’agit d’une activité qui englobe plusieurs disciplines dans un seul effort : en plus de l’aspect scientifique et technologique, il y a les mathématiques, le génie, la littératie financière, la langue, l’art et beaucoup de communication tant à l’oral qu’à l’écrit. »

Par ailleurs, depuis que l’école participe aux compétitions robotiques FIRST, nombreux sont les finissants qui ont poursuivi leurs études postsecondaires en génie et en sciences. L’année passée, une des finissantes a reçu une bourse de 15 000 $ de la part de First Robotics afin de l’aider à poursuivre ses études en technologie à l’Université McMaster d’Hamilton.

Même si elle n’a pas participé aux quarts de final, l’École secondaire Franco-jeunesse de Sarnia a remporté le prix de Design et d’imagerie pour la fière allure de son robot. Il représentait l’école par ses ailes de phénix. Le club robotique a terminé en 23e position.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde

PHOTO: L’équipe de Gabriel-Dumont