Le plus grand festival d’été du Sud-Ouest est de retour à pleine capacité et dans toute sa gloire au parc Victoria de London du 7 au 10 juillet. En effet, le TD Sunfest revient en force après une longue absence causée par la pandémie de COVID-19.

Et la bonne nouvelle pour les francophones de la région est que le traditionnel Village québécois change de formule cette année et devient « Les sons du Québec ». La musique qui y sera présentée sera plus variée avec des artistes francophones de toutes origines, à commencer par Bombino, artiste originaire de Niger. Après le lancement de son album Nomad en avril 2013, les critiques tels que BBC World Service et Rolling Stone sont en extase et comparent Bombino à Jimi Hendrix, Carlos Santana, Neil Young, et Jerry Garcia pour ses concerts en publiques et pour sa virtuosité sur la guitare.

Sa vie et ses voyages l’ont exposé aux problèmes tracassant de son peuple. « Il soutient la mission d’aider la communauté Touareg à obtenir les droits égaux, à garder la paix, à maintenir leur héritage et à promouvoir l’éducation, explique sa biographie sur son site bombinomusic.

Bombino met ce sentiment dans sa musique, écrit son hymne, et lui donne sa propre vie. Il est connu comme emblème de la prochaine génération Touareg, une nouvelle voix du Sahara et Sahel, mélangeant les rythmes traditionnels des Berbères avec l’énergie du rock and roll et les chansons de paix. Après, trente ans de sècheresse, rébellion, et tyrannie, Bombino demande à son audience de se souvenir de leur identité, mais aussi de réaliser leur potentiel.

Puis il y aura Maâlem Moktar Gania et Gnawa Soul (Maroc). Leur musique conjugue le groove africain des Gnawas avec les mélodies orientalisantes du Maghreb et de la World Music planétaire. « Leur nouvel album, Gnawa Soul, incarne l’esprit libre d’Essaouria, cette douce ville de la côte atlantique marocaine animée par les vents du large, où est né le Maâlem Gania, maître héritier des traditions gnaouies, qui a aussi collaboré avec des personnalités telles que Randy Weston et Carlos Santana. Guembri, qraqeb, tama, guitare, clavier, électro, dialoguent avec une ferveur mystique et enivrante, laissant la part belle aux solos et à l’impro, décloisonnant les genres et libérant les âmes », annonçait la promo du Festival Nuit d’Afrique à Montréal.

Et ce n’est pas tout! Funk Lion, ce Québécois d’origine haïtienne sera à London pour présenter sa musique, trame poétique qui voyage comme un félin des grands espaces. Sur une base de rock psychédélique, Funk Lion compose ses histoires de quête de l’Eldorado comme un manifeste poétique du déracinement. La trame narrative est truffée d’incursions dans des lieux insolites comme une discussion avec un chaman ou une danse dans une cérémonie haïtienne. Avec son rock fauve et ses psyché-délices infusés d’afro-futurisme, de chant et de vaudou-funk, l’expérience Funk Lion se vie à la manière d’un carnaval psychédélique décomplexé.

Djely Tapa, Donald Dogbo, Kizaba et Sonido Pesao, tous des artistes du Québec viendront réchauffer l’atmosphère du TD Sunfest, ainsi que Lindigo (Reunion).

Cinq scènes, quatre jours de festivités, plus de 40 groupes musicaux venant de partout dans le monde et 225 kiosques de nourriture, objets d’art et artisanat, le festival international TD Sunfest fait les choses en grand pour son retour au parc Victoria.

Source : TD Sunfest

Photos : TD Sunfest