À Sarnia, les animaux de la Ferme du parc Canatara en sont eux-aussi à l’étape du déconfinement! Le vendredi 14 août, la fermette qui fait la joie des petits et des grands depuis plus de cinquante ans ouvrait ses portes après cinq mois passés, comme le reste de la société, à se protéger du coronavirus.

Les annonces relatives à la réouverture des institutions et lieux de divertissement les plus divers continuent de se succéder, dans la mesure de ce que permettent les règlements en vigueur quant à la distanciation sociale. Ainsi, à la Ferme des animaux, la grange demeure inaccessible au public puisque, considérant l’exiguïté à l’intérieur du bâtiment, il est difficile d’y maintenir un espace suffisant entre les visiteurs. Les lapins et les cochons d’Inde devront donc pour l’instant se passer de leurs admirateurs.

Ils ne sont heureusement pas les seuls pensionnaires des lieux. Des bestiaux, chèvres angora, bernaches, chevaux, perdrix, porcs, pintades, lamas, paons, oies de Toulouse, faisans, moutons, dindes, pigeons, ânes, canards, Colins de Virginie, poulets, colombes et cygnes constituent le cheptel bigarré de cet organisme sans but lucratif opéré par la Ville de Sarnia et le club Seaway Kiwanis. Ces animaux, habitués à la présence humaine, ne se laissent pas seulement regarder car dans bien des cas ils peuvent être nourris et flattés.

Le décor a tout ce qu’il faut pour charmer les familles. Nichée au cœur d’un des plus beaux parcs de Sarnia, la Ferme comprend plusieurs bâtiments champêtres de même qu’un centre éducatif et un kiosque d’information.

Pour le moment, l’organisme est ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 15 h. Les heures seront graduellement prolongées. Une limite de 100 visiteurs à la fois est imposée et ceux qui se présentent sur les lieux doivent donner leur nom et une manière de se faire contacter au cas où il serait avéré que le coronavirus a été transmis de personne à personne sur la Ferme.

L’entrée est gratuite et les automobilistes disposent d’un stationnement à proximité. Alors que la belle température est toujours des nôtres, il n’y a donc aucune raison de se refuser une sortie à la Ferme des animaux où il fait bon se dégourdir les pattes!

PHOTO (archives L’Action) – L’endroit est parfait pour émerveiller les enfants.

Malgré son nom, la Ferme des animaux ne se contente pas d’offrir un coup d’œil au monde agricole et héberge toutes sortes d’espèces.

Les bâtiments emblématiques de la Ferme