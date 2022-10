Après un immense succès à Paris, Imagine Van Gogh se déplaçait en Amérique du Nord, ouvrant à Montréal en 2019, puis à Québec et à Winnipeg en 2020, et à Vancouver, Edmonton, Saskatoon et Boston en 2021. En 2022, l’exposition poursuit sa tournée mondiale, après avoir été présentée à Tacoma, Seattle (États-Unis) et Buenos Aires, (Argentine). C’est maintenant à London en Ontario que l’exposition immersive sera présentée dès le 22 octobre.

Cette exposition est l’œuvre d’Annabelle Mauger et de Julien Baron, qui ont collaboré à la création de spectacles immersifs à Cathédrale d’Images, aux Baux-de-Provence, grâce au concept d’Image Totale© conçu par Albert Plécy. Pour Imagine Van Gogh, ils ont utilisé des techniques avancées de multi-projection et d’audio immersif pour ajouter une profondeur émotionnelle à chaque image, nous permettant de vivre et de ressentir l’énergie créative de Van Gogh, un artiste exceptionnel.

Le concept même d’Imagine Van Gogh est grandiose : les visiteurs déambulent parmi des projections géantes des tableaux de l’artiste, emportés par chaque coup de pinceau, détail et couleur. Immergé dans une expérience extraordinaire où tous les sens s’éveillent pleinement, le spectateur sera ému par une beauté spectaculaire.

Les visiteurs découvrent plus de 200 tableaux de Van Gogh, dont ses œuvres les plus célèbres, peintes entre 1888 et 1890 en Provence, à Arles et à Auvers-sur-Oise.

C’est dire les proportions assignées à ces projections qui, pour chaque toile, ne se résument pas à un mur mais souvent à plusieurs, sans compter le plancher qui lui aussi se transforme en mer de couleurs. L’exposition comprend un grand nombre de toiles du célèbre peintre et, par la même occasion, documente implicitement sa vie tragique. Qui plus est, en immergeant les visiteurs dans les œuvres de Van Gogh, les créateurs de ce concept les invitent par le fait même à se plonger dans l’imaginaire de l’artiste.

Vincent Van Gogh, né au Pays-Bas en 1853 et mort en France en 1890, a exploré divers styles pendant la décennie au cours de laquelle il a exercé son art. Cependant, de toutes les approches qu’il a utilisées, c’est sans conteste celle consistant à peindre par petites touches qui laisse la plus forte impression et avec laquelle il est le plus souvent associé. Ses autoportraits ou des toiles célèbres telles La Nuit étoilée, Iris ou Le Docteur Gachet sont représentatives à cet égard.

Souvent rejeté, éprouvant de la solitude, mentalement instable, Van Gogh est également connu pour certains incidents de sa vie marquée au sceau des souffrances qu’il vivait. Ainsi, dans un accès de folie, en 1888, il se tranche une oreille avec un rasoir, un épisode qu’il immortalisera quelque temps plus tard par un autoportrait où on le voit portant un bandage. Deux ans plus tard, il s’enlève la vie dans des circonstances nébuleuses alors que son talent commençait à être reconnu.

Aujourd’hui, 130 ans après sa mort, plus personne ne doute du génie de ce peintre et de son influence considérable sur l’histoire de l’art. L’exposition Van Gogh rouvre donc ses portes à partir du 22 octobre au 100 Kellogg Lane. Pour plus de renseignements, visitez le www.imagine-vangogh.com/london.