Les jeux de 2020, qui devaient initialement avoir lieu à London et qui avaient été reportés à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, n’auront pas lieu. Alors que l’Ontario s’achemine vers une réouverture sûre et progressive, le gouvernement reste déterminé à protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens, y compris les participants, les bénévoles et le personnel des Jeux de l’Ontario.

La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, a fourni des renseignements à ce sujet au North London Athletic Fields de London, où elle était accompagnée de Son Honneur Ed Holder, maire de London, et de Christine Stapleton, présidente de Tourism London.

« Les installations de classe internationale de la ville de London, ses bénévoles dévoués et son expérience dans l’organisation d’événements de grande envergure font de la ville une destination de choix pour l’accueil de compétitions sportives », a déclaré la ministre MacLeod. « Je me réjouis de travailler avec les organisateurs des jeux et je suis fière de fournir jusqu’à 1 million de dollars pour accueillir cet événement ici en 2024. »

Cette subvention d’accueil servira à compenser les coûts opérationnels, tels que l’hébergement, les frais de repas et les déplacements des athlètes et des autres participants durant les jeux.

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les Jeux d’été de l’Ontario à London en 2024, a déclaré le maire Holder. Bien que cette décision soit regrettable pour tous ceux et celles qui ont travaillé si dur pour préparer les Jeux de 2021, c’est la meilleure décision pour la sécurité de tous les participants. Je remercie la province de l’Ontario de nous donner l’occasion d’accueillir cet événement une fois de plus, et je n’ai aucun doute que London offrira une expérience extraordinaire en 2024. »

Les jeux donnent aux athlètes l’occasion de développer leurs habiletés et de participer à des compétitions de haut niveau. De nombreux athlètes se servent de cette expérience pour se préparer à des compétitions nationales et internationales. Les jeux stimuleront également la communauté d’accueil et l’économie locales grâce à des retombées économiques d’environ 5 millions de dollars.

Le gouvernement s’est engagé à l’égard du secteur du sport et a ouvert le Programme d’accueil d’événements sportifs 2020-21 afin de continuer à soutenir les événements sportifs amateurs en Ontario, lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité. Le programme annuel de subventions, qui a commencé à accepter les demandes le 10 juin pour les événements dont les dates de début s’échelonnent de novembre 2021 à juillet 2023, fournit un financement par projet pour les événements unisport amateurs d’envergure nationale et internationale qui aident à développer les athlètes ontariens, à renforcer les communautés locales et à créer des héritages sportifs. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 12 juillet 2021. En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y aura qu’une seule période d’admission pour le programme 2021-22.