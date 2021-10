Le vendredi 15 octobre, la Ville de London célébrait sa nouvelle œuvre d’art installée à l’extérieur des Condominiums Azure, 505, rue Talbot. Intitulée Sitelines, elle a été créée par l’artiste Jyhling Lee. Nul doute que son emplacement deviendra un lieu de rendez-vous incontournable dans la City Forest (ville-forêt), surnom de London.

L’œuvre propose une vision d’une rangée d’arbres, d’une ligne d’horizon, du panorama de la ville et de l’architecture du secteur. Cette installation artistique permet aux passants d’interpréter Sitelines comme ils le souhaitent, au bon gré de leur imagination.

Financée par Tricar Developments Inc. et installée dans un endroit public, la sculpture est la propriété de la Ville de London, qui assurera également son entretien.

« Sitelines est un excellent exemple de partenariats publics-privés pour assurer la présence de l’art public à London, a déclaré le maire Ed Holder. Cette sculpture contribue, de façon créative, à la revitalisation continue du centre-ville et s’avère un ajout superbe à la collection d’art publique existante. »

« Chez Tricar, nous sommes engagés à favoriser de saines communautés du point de vue économique, culturel et environnemental. Nous nous efforçons d’accroître la qualité du secteur public, de promouvoir des styles de vie sains et de développer un sens de fierté communautaire et d’appartenance », a mentionné Jen Grozelle, directeur du marketing et des communications chez Tricar Developments Inc.

« Ce projet d’art public s’est avéré une aventure passionnante du début à la fin. Cette sculpture est une source d’inspiration culturelle et rehausse la qualité de vie pour les propriétaires de condos Azure tout en embellissant le voisinage. »

Sitelines est située près de l’intersection nord-ouest de la rue Talbot et de l’avenue Dufferin, là où le trottoir est plus large. L’oeuvre offre aux piétons un endroit à l’ombre pour vivre cette expérience artistique différemment.

L’oeuvre a été créée par l’artiste-architecte Jyhling Lee de figureground studios qui a participé à de nombreux projets d’art publics au Canada. Mme Lee a grandi à Ingersoll et sa famille a passé les 20 dernières années à London, où elle gère un kiosque alimentaire au marché Covent Garden.

Jyhling Lee a été choisie par le biais du Programme d’art public géré par le Conseil des arts de London (CAL). Depuis plus d’une décennie, le CAL et les Services culturels de la Ville sont associés pour contribuer à créer de nouveaux projets d’art publics. Au nom des Services culturels, le CAL administre le programme en évaluant les sites, en assurant la sélection des artistes par jury et le respect des échéanciers.

PHOTO (courtoisie) – L’artiste Jyhling Lee et le maire Ed Holder lors de l’inauguration