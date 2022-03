Récemment, le maire de London, Ed Holder, a exigé l’illumination des édifices municipaux en bleu et jaune, un symbole d’appui inconditionnel de la municipalité pour la grande communauté ukrainienne et leurs descendants durant le conflit armé en Ukraine. Le drapeau ukrainien a également été hissé devant l’Hôtel de Ville.

« Le maire-adjoint Josh Morgan et moi avons communiqué avec le président du Centre ukrainien de London pour lui faire part de notre solidarité avec son pays d’origine et la communauté ukrainienne locale à la suite des actes violents d’agression de Vladimir Poutine et d’une guerre non provoquée. Nous prions pour la paix et le peuple d’Ukraine. Slava Ukraini. Gloire à l’Ukraine! », déclarait Ed Holder sur son site Facebook.

Les membres de la communauté font toutes sortes de gestes pour aider cette crise humanitaire et amasser des fonds pour venir en aide aux familles réfugiées ou prisonnières de cette guerre. Entre autres, le Happiness Café de London confectionne des beignes recouverts de sucre décoratif jaune ou bleu aux couleurs aux couleurs du drapeau ukrainien. La copropriétaire du commerce, Olha Prytkova, remettra tous les profits pour venir en aide aux Ukrainiens qui ont dû se déplacer à cause de cette guerre.

Quant à la réponse du gouvernement canadien devant l’escalade de la situation en Ukraine, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a introduit de nouveaux volets d’immigration pour les Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada de façon temporaire ou permanente.

Pour les Ukrainiens qui souhaitent venir temporairement au Canada, IRCC a créé l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, disponible pour les personnes fuyant l’Ukraine. Il n’y aura pas de limite au nombre d’Ukrainiens pouvant présenter une demande. Il s’agit du moyen le plus simple, rapide, et efficace pour les Ukrainiens de venir au Canada. Cela permet aussi d’éliminer bon nombre des exigences normales pour les visas.

Tous les ressortissants ukrainiens pourront présenter une demande au moyen de cette nouvelle voie et, tout dépendant de la vérification de leurs antécédents et de l’enquête de sécurité, seront en mesure de rester au Canada pour une durée d’au moins deux ans.

Tous les Ukrainiens qui viendront au Canada dans le cadre de ces mesures pourront demander un permis de travail ouvert, ce qui permettra aux employeurs d’embaucher plus facilement des ressortissants ukrainiens. IRCC délivrera également des permis de travail ouverts aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens qui se trouvent actuellement au Canada et ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité.

IRCC a établi une voie de service dédié aux demandes de renseignements sur l’immigration provenant d’Ukraine, disponible pour les clients au Canada et à l’étranger au 613‑321-4243, les appels à frais virés étant acceptés. Les clients peuvent ajouter le mot-clé « Ukraine2022 » au formulaire Web de situation de crise d’IRCC avec leur demande et elle sera désignée prioritaire.

SOURCES – Ville de London et IRCC

PHOTO (crédit: Facebook de la Ville de London) – Le drapeau ukrainien flottait récemment devant l’Hôtel de ville de London en appui à la communauté ukrainienne.