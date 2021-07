Le 40e anniversaire du Marathon de l’espoir, la collecte de fonds qui a immortalisé Terry Fox dans l’histoire canadienne, a été souligné l’an dernier ça et là au pays, dont notamment à London. La Ville avait alors décidé de pérenniser la mémoire du célèbre athlète en installant des panneaux le long du parcours qu’il avait alors suivi.

Bien que tout était près pour une cérémonie destinée à rappeler le passage de Terry Fox à London, la municipalité avait préféré repousser à plus tard la tenue d’un pareil événement afin de ne pas être en porte-à-faux avec les directives sanitaires. Il aura donc fallu attendre au 17 juillet dernier pour que le maire Ed Holder et quelques autres dignitaires se rassemblent à cet effet.

Le dévoilement d’une plaque commémorative apposée sur un mur de la scène du parc Victoria était au coeur de cet événement. La date et le lieu n’avaient pas été choisis au hasard : c’est en effet le 17 juillet 1980 que le marathonien a enthousiasmé les résidents de London et sa journée s’était alors conclue au parc Victoria où il s’est adressé à l’une des plus imposantes foules à s’être réunie au cours de son périple.

La plaque résume en quelques mots cette journée mémorable. Les personnalités rassemblées pour son dévoilement avaient elles-aussi quelques impressions à partager.

« J’ai rencontré Terry et mes souvenirs de lui sont vifs. Il était farouchement passionné et profondément attentionné. Terry Fox restera à jamais dans les mémoires comme l’un de nos plus grands Canadiens, a déclaré le maire Ed Holder. Nous voulons que Terry sache que nous continuerons son combat jusqu’à ce que le cancer soit vaincu. Lorsque les résidents de London passeront devant les panneaux installés sur la route londonienne de Terry ainsi que cette plaque, ils se souviendront de sa grandeur. »

Rappelons que 38 panneaux rouges à l’effigie de l’athlète se trouvent désormais le long des rues Dundas et Richmond.

« Depuis la course historique de Terry il y a 41 ans, près de 10 millions $ ont été amassés partout dans London pour la recherche sur le cancer lors des courses annuelles Terry Fox organisées en sa mémoire, a déclaré Pete Ferguson de Terry Fox Run London. L’héritage de Terry continue de nous lier, et la signalisation de rue et la plaque sont un petit geste d’appréciation pour Terry, son héritage, sa fondation et tous les bénévoles et participants de la course Terry Fox. »

Comme on peut le constater, malgré les aléas qui affectent les activités de groupe depuis l’an dernier, le souvenir de cet icône canadienne ne s’est pas amenuisé pour autant, ni non plus l’espoir de trouver un jour un traitement efficace contre le cancer.

PHOTO (Crédit : Ville de London) – Le maire Ed Holder et Pete Ferguson de Terry Fox Run London