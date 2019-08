Parmi les moments forts de l’été au parc Victoria de London figure le Ribfest, rendez-vous des amateurs de bonnes viandes. Cela fait plus de 30 ans que l’événement attire les foules et 2019 n’a pas fait exception à cet égard, d’autant plus que la météo était de la partie.

Du 1er au 5 août, une portion de la rue Wellington était donc fermée, le trafic y faisant place aux imposants kiosques de barbecue. Une section de la rue Dufferin était elle-aussi interdite à la circulation automobile, les manèges pour enfants y occupant toute la place. Les sentiers du parc Victoria étaient quant à eux bordés de tables de marchands d’articles les plus divers (bijoux, décorations, vêtements, nourriture, etc.), heureux d’avoir une occasion de plus d’entrer en contact avec les foules de passants.

Bref, c’est un portrait connu qui s’offrait aux festivaliers quoi que de multiples aspects du Ribfest varient d’année en année. Il en est ainsi de la programmation musicale, de nombreux artistes se produisant tout au long de ces quelques jours où la gourmandise est reine. Les attractions varient également tant soit peu : les visiteurs ont pu ainsi assister au spectacle de chiens et de chats savants Ultimutts. De plus, un record mondial a été battu pendant la deuxième journée du Ribfest : celui du plus long wrap au shawarma de poulet. À 152,3 pieds, ce sandwich a nécessité 100 kilos de poulet, 200 pains saj (un type de pain pita), 16 litres de sauce à l’ail, 10 litres de cornichons et 10 kilos de frites.

Dans la fumée des barbecues, les cuisiniers tournaient et retournaient leurs viandes pour les cuire à point.

Le Ribfest se double également d’un festival de bières artisanales qui se déroulait en face des dix kiosques de barbecue alignés sur la rue Wellington. Des tables et des chaises où les convives pouvaient s’asseoir avaient été placées entre le lieu de travail des cuistots et celui où les brasseurs offraient leurs produits. Un des symboles de l’événement, les chariots surchargés de trophées disposés face à leurs récipiendaires respectifs, étaient sur les lieux comme lors des années précédentes alors qu’à leurs côtés, des employés des rôtisseries participantes invitaient les passants à goûter à la sauce ayant contribué à leur renommée.

Les organisateurs estiment à 200 000 le nombre de personnes à s’être déplacées pour déguster des grillades de boeuf, de porc et de poulet. Le bilan est aussi des plus satisfaisants pour les festivaliers qui, dans une atmosphère aussi bien festive que décontractée, ont ainsi profité du savoir-faire des meilleurs rôtisseurs au pays et même des États-Unis.

PHOTO : Le Ribfest se tenait au début du mois d’août au parc Victoria.