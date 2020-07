Après Sarnia, c’est au tour de London de faire place aux piétons! La Ville n’a pas investi considérablement dans la rue Dundas pour la laisser entièrement aux automobilistes et, comme l’idée d’une rue piétonnière est dans l’air depuis un bon moment déjà, ce n’est pas une surprise d’apprendre que ce projet prendra son envol le vendredi 31 juillet avec une première fin de semaine consacrée aux passants.

Le nouveau design de la rue Dundas, au centre-ville (maintenant connu sous le nom de Dundas Place), permettait déjà aux bars et restaurants de mettre en place des espaces-terrasses sur le trottoir. Ils pourront désormais étendre leurs activités jusque sur la rue lorsque la circulation automobile y sera interdite. Les commerçants en tous genres pourront faire de même avec leur marchandise et les promeneurs et cyclistes pourront aisément aller de l’un à l’autre.

Comme partout ailleurs où ce type d’expérience a été tenté, une attention particulière est portée par les autorités à la distanciation sociale. De l’avis des chambres de commerce, il s’agit également d’une façon de stimuler l’économie locale en offrant une nouvelle expérience aux consommateurs échaudés par des mois de confinement et de crainte de contracter le coronavirus dans un lieu public. Pour les entreprises locales, il s’agit d’une occasion inespérée d’éponger en partie les pertes causées, dans un premier temps, par les perturbations engendrées par les travaux, et ensuite, bien entendu, par la pandémie.

Les vendredis et samedis, la circulation sera interdite entre les rues Talbot et Wellington de 18 h à 23 h. Le dimanche, ce sera de 10 h à 16 h que les véhicules ne pourront emprunter cette portion de la rue Dundas.

« Dundas Place est conçue pour être un espace communautaire qui améliore la façon dont les personnes de tous âges et de toutes capacités expérimentent le cœur de la ville, a déclaré la conseillère Arielle Kayabaga dans un communiqué municipal. Les changements de cet été visent à agrémenter l’ambiance des patios et les expériences uniques qu’offrent les entreprises du centre-ville alors que nous cherchons à tourner la page sur les travaux de construction et la pandémie. »

Ce projet, attendu depuis longtemps, tombe à point nommé pour une économie ébranlée par les événements des derniers mois. Ne reste plus qu’à voir si les résidents de London profiteront en masse de cette initiative jusqu’à la fin de l’été.

PHOTO (compte Facebook de la Ville de London) – La rue Dundas fait déjà l’expérience, cet été, des terrasses aménagées par les restaurants et débits de boisson.