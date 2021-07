Le gouvernement de l’Ontario a publié le 6 juillet un nouveau cadre stratégique, le premier du genre au Canada, faisant partie intégrante de sa stratégie visant à s’assurer que les conseils scolaires protègent les élèves contre le crime odieux qu’est la traite sexuelle.

Afin de protéger les enfants et les jeunes contre l’exploitation sexuelle, cette nouvelle stratégie et ce nouveau cadre tiennent compte du rôle essentiel que les écoles peuvent jouer dans la lutte contre la traite sexuelle. Il est regrettable de constater que la majorité des cas de traite signalés par la police au Canada se produit en Ontario.

L’annonce a été faite par Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. La stratégie du gouvernement de l’Ontario pour aider les conseils scolaires à lutter contre la traite sexuelle renforce le programme-cadre d’éducation physique et santé révisé, de la 1re à la 8e année, annoncé par le ministre Lecce en 2019.

Le programme-cadre actualisé a fait de l’Ontario un chef de file en incluant un apprentissage obligatoire pour protéger les élèves contre la traite sexuelle. Pour lutter contre la traite des personnes et protéger les élèves, le nouveau cadre stratégique exige que tous les conseils scolaires adoptent un plan et des protocoles en la matière.

Pour soutenir la mise en œuvre de cette nouvelle initiative, le gouvernement de l’Ontario investit 2,4 millions $ dans la formation et les ressources nécessaires. Cela permettra aux conseils scolaires et au personnel scolaire de disposer des outils nécessaires afin de prévenir, de repérer et de reconnaître la traite sexuelle des enfants et des jeunes et d’intervenir.

Le document intitulé Assurer la sécurité des élèves : Cadre stratégique d’élaboration des protocoles des conseils scolaires pour la lutte contre la traite sexuelle établit une base solide permettant aux conseils scolaires de l’Ontario de nouer des partenariats clés à l’échelle régionale et d’adopter des protocoles pour lutter contre la traite sexuelle. Les conseils scolaires collaboreront avec des organismes communautaires et policiers afin qu’en janvier 2022, toutes les écoles financées par la province puissent avoir des protocoles en place.

La nouvelle initiative souligne les mesures que les conseils scolaires doivent prendre pour aider à protéger les élèves, notamment sensibiliser à la traite sexuelle et comprendre en quoi elle consiste, en soulignant l’urgence et la complexité de la lutte contre celle-ci.

Adopter des procédures visant les élèves exposés à un risque de traite sexuelle ou qui en sont victimes, ou qui conditionnent ou recrutent d’autres élèves. Fournir une formation aux employés des conseils scolaires, aux éducateurs, aux administrateurs et aux autres membres du personnel scolaire.

Il faudra définir des approches en matière de responsabilisation et d’évaluation.

Cette annonce renforce les efforts novateurs déployés par le gouvernement de l’Ontario pour protéger les élèves contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle en accroissant la sensibilisation, notamment l’apprentissage lié à la traite sexuelle dans le programme-cadre d’éducation physique et santé du palier élémentaire. Grâce à cet apprentissage obligatoire, les élèves peuvent acquérir les compétences nécessaires pour se protéger contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle.

Il y a aussi le financement de l’élaboration de ressources en ligne pour les éducateurs et de ressources en salle de classe axées sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes. Et l’élaboration de l’outil numérique de sensibilisation à la traite des personnes : Le Piège – sur la traite des personnes en Ontario – et Brisons le silence : stop à la traite sexuelle – une campagne de sensibilisation destinée aux Autochtones.

La stratégie ontarienne pour mettre fin à la traite repose sur les travaux du Groupe de travail sur la lutte contre la traite des personnes du ministère de l’Éducation, qui est composé de personnes ayant une expérience vécue de la traite, d’organismes communautaires de première ligne qui soutiennent les survivants, de communautés et d’organismes autochtones, de représentants des communautés noires et racisées, de nouveaux arrivants et d’élèves.

Cette initiative axée sur les écoles s’aligne sur la solide Stratégie de lutte contre la traite des personnes du gouvernement de l’Ontario, qui est un plan d’action exhaustif visant à combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et qui est codirigé par la solliciteure générale et la ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario