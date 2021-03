Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 1,5 million $ pour aider les nouveaux arrivants francophones qualifiés à suivre la formation supplémentaire dont ils ont besoin pour obtenir le permis ou le certificat nécessaire qui leur permettra d’exercer leur métier ou profession en Ontario.

Les fonds, qui proviennent du Programme ontarien d’aide aux personnes inscrites aux programmes de formation relais et du Programme de formation relais de l’Ontario, aideront des centaines de ces nouveaux arrivants à trouver de bons emplois.

Des renseignements plus détaillés ont été fournis le mardi 16 mars par Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

« Il est primordial, pour l’économie de l’Ontario et en fin de compte pour la reprise après la pandémie de COVID-19, d’aider les nouveaux arrivants à accéder aux formations et aux possibilités de recyclage dont ils ont besoin pour travailler, explique le ministre McNaughton. Notre gouvernement sait qu’accueillir des nouveaux arrivants et immigrants dans la province contribuera à la prospérité et à la diversification de nos collectivités, tout en élargissant et renforçant la main-d’œuvre qualifiée dont nous avons besoin aujourd’hui et pour l’avenir. »

Dans le cadre du Programme de formation relais de l’Ontario, la province fournit, sur une période de trois ans, un financement de 14 millions $ à Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES) pour aider 2698 professionnels formés à l’étranger à intégrer le marché du travail dans les domaines du service à la clientèle, de l’éducation, des services sociaux, de la gestion et des finances.

De ce financement, près d’un million de dollars sont destinés au programme Sales & Service en français, lequel s’adresse particulièrement aux francophones. Jusqu’à maintenant, 120 personnes ont suivi ce programme.

De plus, 500 000 $ seront consacrés au programme Speed Mentoring en français, lequel permet aux nouveaux arrivants qui parlent français et anglais de rencontrer des professionnels et de réseauter dans leur domaine afin qu’ils puissent établir des relations qui leur seront utiles et les aideront à se trouver un emploi plus rapidement au Canada. Depuis 2018, 306 personnes ont suivi ce programme.

Dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux personnes inscrites aux programmes de formation relais, le gouvernement fournit également 127 600 $ au Collège Boréal pour lui permettre d’offrir une aide financière à 65 nouveaux arrivants francophones hautement qualifiés qui suivent des formations relais qui leur permettront d’obtenir les certifications nécessaires pour travailler dans leur domaine en Ontario.

Les nouveaux arrivants admissibles peuvent ainsi obtenir jusqu’à 2100 $ pour couvrir les droits de scolarité, les manuels et l’équipement requis. Pour obtenir cette aide financière, les participants doivent présenter une demande au Service des finances du Collège Boréal, dans les campus où la formation est offerte, soit à Toronto, Mississauga, Hamilton, London ou Windsor.

« Il est essentiel de créer des conditions propices à un marché du travail dynamique et de veiller à ce que les nouveaux arrivants francophones puissent contribuer pleinement à notre économie, déclare la ministre Mulroney. L’intégration réussie des nouveaux arrivants joue un rôle de premier plan, non seulement pour garantir une immigration francophone réussie en Ontario, mais aussi pour s’assurer que les mesures prises par la province pour stimuler la croissance économique et le marché de l’emploi après la COVID‑19 portent des fruits. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario