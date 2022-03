Le gouvernement de l’Ontario continue de respecter son engagement envers la communauté francophone de la province en uniformisant et en numérisant le processus des prestataires de services qui désirent obtenir une désignation en tant qu’organisme de la fonction publique en vertu de la Loi sur les services en français

« En facilitant et en accélérant l’obtention de leur désignation par les prestataires de services, notre gouvernement démontre une fois de plus son engagement envers la communauté francophone de l’Ontario, a déclaré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

« Le nouveau processus de désignation et la nouvelle plateforme en ligne appuieront les organisations dans leur rôle clé de fournisseurs de services en français de haute qualité. Cela fait partie de notre stratégie de services en français qui vise à accroître l’accès aux services en français et à développer de nouveaux modèles de prestation de services. »

Le nouveau processus rend la demande d’une désignation plus facile et plus rapide pour les organismes : en simplifiant les exigences pour obtenir une désignation; en établissant un délai de traitement plus court, inférieur à 12 mois en moyenne; en numérisant l’ensemble du processus grâce à une nouvelle plateforme en ligne qui permet aux organismes de remplir leur demande en format numérique.

« Nous félicitons le gouvernement d’avoir concrétisé la numérisation et la réduction du temps d’attente pour l’obtention d’une désignation en vertu de la Loi sur les services en français dans le cadre de sa réforme linguistique, affirme Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

« Un organisme pouvait attendre jusqu’à trois ans pour obtenir une désignation, un frein important pour ceux qui voulaient entreprendre ce processus. La numérisation du système aidera l’appareil à se moderniser et permettra au gouvernement et aux citoyens d’avoir des listes d’organismes désignés beaucoup plus précises à moyen terme. »

