Au début de la Semaine canadienne de réduction des déchets (du 19 au 25 octobre), l’Ontario a dévoilé de nouveaux règlements visant à améliorer le programme des boîtes bleues. Les améliorations consistent à élargir la portée des articles qui peuvent être recyclés et à rendre les fabricants de produits et d’emballages pleinement responsables des déchets qu’ils engendrent.

« Nous créons un programme des boîtes bleues plus solide et plus efficace qui fonctionne réellement, a déclaré Jeff Yurek, député d’Elgin-Middlesex-London et ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. En exploitant l’innovation et l’ingéniosité de l’industrie et en élargissant les possibilités de recyclage pour les particuliers et les entreprises de toute la province, nous pouvons détourner davantage de déchets de notre environnement et les mettre à profit dans l’économie. »

Le projet de règlement sur les boîtes bleues déterminera et élargira la liste des matériaux acceptés dans les boîtes bleues, y compris les gobelets en papier et en plastique, les emballages, les films, les plateaux et les sacs et d’autres articles à usage unique tels les bâtonnets à mélanger, les pailles, les couverts et les assiettes. Il transférera les coûts du programme habituellement imposés aux contribuables municipaux en rendant les fabricants de produits et d’emballages entièrement responsables de ceux-ci, ce qui se traduira par des économies estimées à 135 millions $ annuellement pour les municipalités.

Qui plus est, le gouvernement entend aussi élargir les services des boîtes bleues à un plus grand nombre de collectivités, comme les petites communautés rurales et éloignées, y compris celles de moins de 5000 personnes.

Le projet de règlement fixera également les objectifs de réacheminement les plus élevés en Amérique du Nord concernant les différentes catégories de déchets que les producteurs devraient recycler, tels que le papier, le verre, les récipients de boissons et les plastiques rigides et souples. De cette manière, l’innovation et l’utilisation de nouvelles technologies s’en trouveront encouragées comme une meilleure méthode de conception des produits pour de meilleurs résultats environnementaux.

La province étendra également les services des boîtes bleues à des installations telles que les immeubles d’appartements, les maisons de soins de longue durée, les écoles et les parcs municipaux en 2026 afin d’offrir à la population de l’Ontario plus d’occasions de recycler et de garder leurs collectivités propres.

Le projet de règlement sur les boîtes bleues sera affiché pendant 45 jours en vue d’obtenir les commentaires du public, ce jusqu’au 2 décembre prochain.

Les entrepreneurs, contrairement à une impression erronée, ne sont pas forcément contre les mesures environnementales. Ainsi, Jim Goetz, président de l’Association canadienne des boissons, a fait ce commentaire suite à cette annonce : « L’Association canadienne des boissons salue les objectifs de réacheminement des récipients de boissons proposés par le gouvernement, à savoir 75 % d’ici 2026 et 80 % d’ici 2030. Notre secteur envisage de s’appuyer sur le succès du système de collecte des boîtes bleues et d’atteindre ces objectifs en instaurant un nouveau programme complet de recyclage des récipients de boissons, qui prévoit un recyclage pratique dans les espaces publics tels que les parcs, les bâtiments publics et les événements spéciaux ».

Réduire les déchets plastiques et les ordures, et rendre les producteurs responsables de la gestion du cycle de vie complet de leurs produits est un élément clé de l’engagement du Plan environnemental conçu en Ontario à établir un équilibre entre une économie saine et un environnement sain et à garder la province propre et belle.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Jeff Yurek, ministre de l’Environnement et député d’Elgin-Middlesex-London, a fait part des intentions du gouvernement provincial en matière de recyclage le 19 octobre dernier.