Dans le cadre du plan du gouvernement de l’Ontario visant à brancher chaque collectivité à Internet haute vitesse d’ici 2025, plus de 570 foyers, exploitations agricoles et entreprises du comté de Lambton auront accès à Internet haute vitesse d’ici décembre 2022, grâce à l’installation d’un nouveau réseau d’une valeur de 6 millions $ dans les collectivités de Wanstead, Rokeby, Walnut et Sutorville. « La pandémie continue de mettre en lumière la nécessité pour les familles, les exploitations agricoles et les entreprises d’avoir accès à Internet haute vitesse, a déclaré Irek Kusmierczyk, au nom de Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités. Cet investissement dans le comté de Lambton est un autre jalon de notre objectif visant à brancher chaque ménage et entreprise du Sud ontarien et de l’ensemble du Canada à une connexion à large bande fiable. » Le service élargi par fibre optique est soutenu par les gouvernements du Canada et de l’Ontario, chacun s’engageant à verser jusqu’à 385 200 $. Le contrat visant à élargir le service Internet à large bande a été attribué par Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) Inc., une société sans but lucratif qui a été créée par des municipalités de la région pour se pencher sur la question de la connectivité dans le sud-ouest de la province. « Notre gouvernement a fait de l’accès à Internet haute vitesse une priorité pour les régions rurales de l’Ontario, et nous nous acquittons de cet engagement, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. La pandémie nous a démontré l’importance d’être branché à Internet haute vitesse à large bande. De nouvelles connexions comme celles-ci aideront les familles à rester en contact, aideront les gens à accéder aux soutiens dont ils ont besoin, tout en donnant un coup de pouce plus que nécessaire à l’économie locale. C’est le type d’infrastructure critique qui profite à toute la collectivité. » « Dans notre Ontario moderne, l’accès à Internet haute vitesse fiable est aussi important pour les résidents et les entreprises des régions rurales qu’il l’est pour ceux des grands centres urbains », a déclaré Bob Bailey, député de Sarnia-Lambton. « Cette annonce est une énorme victoire pour les résidents du comté de Lambton alors que nous continuons à travailler afin de nous assurer que chaque foyer de notre collectivité a accès à Internet haute vitesse », a déclaré Monte McNaughton, député de Lambton-Kent-Middlesex. Cet investissement signifie qu’un nombre plus important de familles peuvent rester en contact avec leurs proches et que davantage de commerçants peuvent créer des liens avec les consommateurs dont ils ont besoin pour faire croître leurs entreprises. » Plus de 255 millions $ ont été investis par les gouvernements du Canada et de l’Ontario et le secteur privé afin de donner accès à Internet haute vitesse à plus de 58 000 foyers et entreprises du Sud-Ouest ontarien grâce à SWIFT. « Dans notre monde numérique grandement branché, que ce soit pour travailler, étudier ou socialiser, l’accès à une connectivité à large bande rapide et fiable est essentiel pour les familles, les entreprises locales et les petites villes des collectivités rurales, a expliqué Gary McNamara, président du conseil d’administration de SWIFT. « SWIFT, en partenariat avec les gouvernements de l’Ontario et du Canada, continue d’aller de l’avant avec son plan d’élargissement du réseau régional à large bande afin d’offrir une plus grande connectivité aux collectivités sous-desservies de notre région. Grâce aux connexions par fibres nouvellement établies annoncées dans le comté de Lambton, nous nous rapprochons de notre objectif d’un Sud-Ouest ontarien plus branché où les résidents et les collectivités peuvent continuer à croître et à prospérer. »