L’Ontario a signalé clairement son appui continu envers la croissance et la vitalité des communautés francophones de la province en investissant 1 million $ dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne.

La ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a lancé, le lundi 24 juin, l’édition 2019-2020 du programme et invité les organismes et les petites entreprises francophones à présenter des demandes pour des projets visant à renforcer la viabilité des collectivités francophones.

À partir des commentaires reçus d’organismes et d’entreprises francophones ainsi que de partenaires du ministère consultés lors de tables rondes et de rencontres à travers la province, le gouvernement a ajouté une composante de développement économique et de création d’emplois au programme.

Ce nouveau volet aidera les entrepreneurs et entreprises francophones à améliorer leurs services de première ligne et à mieux servir leurs clients et partenaires francophones. Afin de favoriser un Ontario ouvert aux affaires et à l’emploi, le programme permettra aussi de former et de maintenir en poste des travailleurs qualifiés bilingues.

De plus, le programme continue d’investir dans les initiatives culturelles et communautaires locales, démontrant ainsi le soutien continu du gouvernement envers le secteur sans but lucratif francophone, de même que l’engagement pris par l’Ontario de protéger et de promouvoir la langue et la culture françaises.

« Cet investissement consolide la promesse de notre gouvernement d’améliorer les services de première ligne offerts aux francophones et fait partie de notre plan visant à soutenir et à faire fructifier les forces économiques de la francophonie ontarienne pour créer des emplois et les protéger, a affirmé la ministre Mulroney. En investissant dans des projets communautaires, culturels et dans le secteur des affaires, le programme permettra de renforcer la vitalité des collectivités francophones à travers l’Ontario. »

SOURCE : Gouvernement de l’Ontario