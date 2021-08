Il a beaucoup été question des Autochtones ces derniers temps. Bien entendu, la vie quotidienne de ces derniers ne tourne pas seulement autour de leur identité et, comme c’est le cas pour tout le monde, les questions relatives au travail constituent pour eux une grande préoccupation, d’autant plus qu’ils font parfois face à des défis particuliers.

Le 3 août, Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, était de passage à Sarnia pour procéder à une annonce. En effet, le gouvernement provincial s’engage à investir près de 350 000 $ pour offrir gratuitement du mentorat et de la formation en construction à une soixantaine de personnes.

De manière générale, ce programme s’adresse aux personnes souvent sous-représentées dans les métiers liés à la construction, mais priorisera les collectivités autochtones de la région : Sarnia Indian Reserve, Kettle and Stony Point et Walpole Island Indian Reserve.

La formation de 12 semaines sera offerte par un centre de formation relevant de la Section locale 1089 de LiUNA, un syndicat nord-américain. Joseph Mancinelli, vice-président et chef régional du centre et de l’est du Canada de LiUNA, était d’ailleurs présent à la conférence de presse. Il a livré quelques commentaires tout comme Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton, Jason Henry, chef de la nation Chippewa de Kettle and Stony Point, de même que Sara Henry, elle aussi de la réserve Kettle & Stony Point et ancienne stagiaire d’un programme similaire qui aujourd’hui travaille dans le domaine de la construction.

Cette nouvelle formation portera sur la sécurité, la manutention des matériaux, les plans, les outils et les échafaudages. Les 12 modules d’apprentissage se concluent chacun par l’obtention d’un certificat.

Qui plus est, LiUNA mettra à profit son vaste réseau de contacts auprès des employeurs pour aider les participants au programme à se trouver un emploi ou à tout le moins un stage au terme de leur formation. À ceux qui en font la demande, le syndicat fournira également le transport pour se rendre aux séances d’apprentissage.

« Les travailleurs de la construction sont les piliers de nos collectivités, construisant les hôpitaux dans lesquels nous venons au monde, les écoles dans lesquelles nous apprenons, les infrastructures à large bande qui nous relient, les pipelines qui chauffent nos maisons et les routes sur lesquelles nous nous déplaçons, a indiqué le ministre McNaughton. Aujourd’hui plus que jamais, ces emplois en demande peuvent offrir un cheminement de carrière stable et bien rémunéré, notamment aux personnes qui ont été durement touchées par les pertes d’emploi au cours de la dernière année. Cet investissement contribuera à faire en sorte que tout le monde ait accès aux possibilités qu’offrent les métiers. »

PHOTO – Monte McNaughton