L’Ontario fait des investissements majeurs pour accroître les soins à domicile et en milieu communautaire afin de favoriser l’élimination des soins de santé de couloir et de renforcer la capacité dans les collectivités de toute la province.

Le 11 septembre dernier, la vice-première ministre et ministre de la Santé Christine Elliott s’est rendue au Hillcrest Reactivation Centre pour annoncer que le gouvernement investit cette année une somme additionnelle de 155 millions $ afin d’accroître les services de soins à domicile et en milieu communautaire.

« Les soins à domicile et en milieu communautaire jouent un rôle essentiel dans l’élimination des soins de santé de couloir, a déclaré la ministre Elliott. Ces investissements importants et l’appui accordé aux partenariats entre des fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire et des hôpitaux achalandés permettront aux patients de faire des transitions plus rapides entre les soins reçus à l’hôpital et le retour à la maison avec une aide appropriée leur permettant de se rétablir rapidement, tout en s’assurant que des lits d’hôpital sont disponibles pour ceux et celles qui en ont besoin. »

Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement injecte 45 millions $ dans des modèles ciblés de soins intégrés innovateurs dans les régions présentant des besoins criants.

« Certaines régions de l’Ontario présentent des taux plus élevés que la moyenne de patients recevant des soins dans des lieux non traditionnels, a ajouté la ministre Elliott. En investissant dans des partenariats ciblés entre les hôpitaux et les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire dans ces régions, nous pouvons relever le défi de l’élimination des soins de santé de couloir et nous assurer que les patients reçoivent les soins de qualité supérieure auxquels ils s’attendent et qu’ils méritent. »

En investissant dans davantage de soins de première ligne pour les patients, la province peut offrir 1,8 million d’heures supplémentaires de services de soutien à la personne et 490 000 visites de plus par du personnel infirmier et 100 000 visites de plus par des thérapeutes. L’amélioration de la qualité de vie des patients passera aussi par des services dans la collectivité comme du soutien au ménage, aux repas, au transport et aux soignants de même que par des services communautaires directs supplémentaires pour les patients ayant une lésion cérébrale acquise et les personnes vivant dans un logement avec services de soutien.

« Home Care Ontario salue le nouveau financement annoncé aujourd’hui pour les soins à domicile et en milieu communautaire. Cet argent frais aidera à prodiguer plus de soins à domicile, qui représentent la manière la plus rapide et la plus rentable d’éliminer l’engorgement dans les hôpitaux. Cela aidera à éviter les admissions à l’hôpital en plus d’aider les gens à sortir de l’hôpital pour retourner chez eux encore plus rapidement. Nous remercions le gouvernement de continuer à faire des soins à domicile une priorité », a déclaré Sue VanderBent, présidente-directrice générale de Home Care Ontario.

« Ces investissements revêtent de l’importance pour les patients qui reçoivent des soins à domicile et en milieu communautaire, a continué Jo-Anne Poirier, présidente et chef de la direction de VON Canada. L’approche du gouvernement en matière de financement de pratiques avérées et innovatrices accélèrera la capacité du système à offrir aux patients les services adéquats, au bon moment et à l’endroit approprié. Ce volet essentiel aidera encore plus les patients à recevoir des soins plus que nécessaires avec le confort et la paix d’esprit qui vont de pair avec le fait de demeurer dans leur propre foyer et leur collectivité. »

(Source : gouvernement de l’Ontario)

PHOTO : Christine Elliott