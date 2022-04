Le gouvernement de la province a réussi à négocier avec le gouvernement fédéral une entente prévoyant la distribution de 127 millions $ dans le cadre de la cinquième vague du Fonds de secours pour les services sociaux (FSSS).

Les fonds permettront de renflouer des banques d’aide au loyer, de garder des Ontariens vulnérables dans leur logement et de créer des solutions de logement à long terme afin de répondre au besoin accru en services pendant la COVID-19.

Les fonds sont de plus de 2,76 millions $ à l’intention de la ville de London, ce qui fera passer le transfert total du FSSS à London à 25,7 millions $.

« Le FSSS de notre gouvernement fournit immédiatement des logements et une aide aux personnes itinérantes dans les collectivités de l’Ontario, a dit Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement. L’appui aux solutions novatrices est crucial dans le contexte de nos efforts visant à garder nos plus vulnérables logés et en sécurité, tant pendant la pandémie qu’à l’avenir. »

Comme l’indique le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie, les fonds annoncés le 20 avril font partie du FSSS, qui a versé près de 1,2 milliard $ en soutien pendant la pandémie de COVID-19. Cette contribution financière aidera les municipalités et les partenaires des programmes autochtones à créer des solutions de logement à plus long terme et à appuyer les Ontariens vulnérables, y compris les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

L’insuffisance de l’offre de logements touche l’ensemble des Ontariens, peu importe leur milieu ou leur budget. Les initiatives provinciales en cours visant à augmenter l’offre de logements du marché s’ajoutent à des investissements historiques ayant pour effet d’accroître l’offre de logements avec services de soutien abordables destinés aux plus vulnérables.

« Je suis fier de dire que notre conseil municipal a donné la priorité à nos plus vulnérables et à l’enjeu du logement abordable comme aucun autre ne l’a fait dans l’histoire de London, explique le maire Ed Holder.

« Pendant toute cette période, nous avons bénéficié d’un appui phénoménal de nos partenaires du gouvernement de l’Ontario. Cet investissement considérable n’est que la dernière manifestation de cet engagement commun. Ensemble, nous collaborons afin que toute la population de London ait accès à des logements convenables et aux soutiens nécessaires. Cependant, cela dépasse le logement. Au cœur du problème, il s’agit fondamentalement de dignité, de décence et d’équité. Nous sommes absolument déterminés à tenir ces promesses. »

« Notre gouvernement s’efforce chaque jour de bâtir un Ontario plus fort qui ne laisse tomber personne, ajoute Monte McNaughton, député provincial de Lambton-Kent-Middlesex. Cet investissement, une nouvelle fantastique pour le Sud-Ouest ontarien, fait en sorte que les membres les plus vulnérables de notre collectivité auront un toit au-dessus de la tête et un endroit qu’ils pourront appeler leur chez-soi. »

Le cadre de réglementation du logement communautaire annoncé récemment en lien avec la Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire contribue à protéger le parc de logements communautaires essentiels et fait en sorte que les personnes les plus vulnérables de l’Ontario gardent leur logement. Le gouvernement collabore avec les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements pour rendre le logement communautaire plus efficient et plus durable.

Source : gouvernement de l’Ontario

(Photo : gouvernement de l’Ontario)