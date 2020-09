Le gouvernement de l’Ontario investit 175 millions de dollars cette année afin d’effectuer des travaux essentiels de modernisation, de réparation et d’entretien dans 129 hôpitaux de la province, y compris 50 millions de dollars pour des projets reliés à la COVID-19 et d’autres projets urgents. Grâce au Fonds pour le réaménagement de l’infrastructure du système de santé, cette aide financière aidera les hôpitaux à entretenir leur infrastructure et à offrir un environnement sécuritaire et confortable aux patients qui reçoivent des soins.

L’annonce en a été faite aujourd’hui par Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé.

« L’entretien de l’infrastructure hospitalière est un autre exemple de la façon dont notre gouvernement s’assure que la population ontarienne a accès aux services de santé dont elle dépend, en particulier durant cette période sans précédent, a déclaré la ministre Elliott. Nos investissements continus pour appuyer des projets essentiels comme la réparation des toits et des fenêtres, ainsi que l’ajout de chambres d’isolement, peuvent faire une grande différence dans l’expérience vécue par un patient. Cela fait partie de notre plan pour renforcer la capacité dont nous avons besoin afin d’éliminer les soins de santé de couloir en Ontario. »

Alors que le gouvernement continue à œuvrer à faire entrer le système de santé de catégorie mondiale de l’Ontario dans le 21e siècle, cette aide financière permettra aux hôpitaux d’aborder les problèmes urgents comme des rénovations ou le remplacement de toitures, de fenêtres, de systèmes de sécurité, de génératrices auxiliaires et d’alarmes d’incendie. Les projets appuieront aussi les hôpitaux dans leur réponse permanente à la COVID-19, comme la modernisation des systèmes CVCA pour améliorer la sécurité du personnel, la création de chambres supplémentaires d’isolement et à pression d’air négative afin de hausser la capacité, et l’accroissement des mesures de prévention et de contrôle des infections.

« Les hôpitaux de l’Ontario sont très reconnaissants de cet investissement dans des projets essentiels d’infrastructure qui amélioreront la qualité des soins pour les patients des collectivités partout dans la province, a dit Anthony Dale, président-directeur général de l’Association des hôpitaux de l’Ontario. L’annonce d’aujourd’hui revêt une importance particulière puisqu’elle aidera à renforcer les hôpitaux qui continueront d’agir comme point d’ancrage de la réponse apportée par la province à la pandémie au cours des moins à venir. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario