Le gouvernement de l’Ontario met sur pied un nouveau Conseil jeunesse pour l’environnement, afin de donner aux jeunes élèves ontariens de la 9e à la 12e année davantage d’occasions de partager leurs observations et leurs idées sur le changement climatique et d’autres questions environnementales clés qui ont des répercussions sur l’avenir de la province. Les jeunes élèves ontariens du secondaire sont encouragés à présenter leur candidature pour être membres bénévoles du conseil d’ici le 4 août.

« À titre de plus jeune ministre de l’Environnement de l’histoire de l’Ontario, je suis enthousiasmé de lancer ce nouveau Conseil jeunesse pour l’environnement afin de garantir que le leadership et les contributions des jeunes Ontariens en matière d’environnement, ainsi que leurs actions inspirantes aident à trouver des solutions à certains des enjeux environnementaux les plus urgents de notre époque, comme le changement climatique et la protection de la nature, a déclaré David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

« Comme chefs de file de demain, nous voulons travailler avec les jeunes alors que nous cherchons des manières de protéger notre environnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et à nous préparer aux répercussions du changement climatique. »

Les membres du Conseil jeunesse se rencontreront chaque mois entre septembre et avril pour écouter des conférenciers experts, discuter d’un large éventail de questions liées à l’environnement et au changement climatique et formuler des commentaires sur des solutions potentielles aux fonctionnaires du ministère, y compris au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Les jeunes admissibles peuvent présenter leur candidature pour devenir membre du groupe consultatif en remplissant un formulaire de candidature sur ontario.ca/YEC d’ici le 4 août 2021. Les candidats doivent être élèves de la 9e à la 12e année, actuellement ou à l’automne de l’année scolaire 2021, et avoir une passion pour l’environnement, une compréhension des problèmes et des solutions clés reliés au climat dans leur région, ainsi qu’une expérience de travail ou de bénévolat en matière d’activités reliées au changement climatique et à l’environnement.

Les candidats avec des champs d’intérêt variés de toute la province, y compris des collectivités autochtones, sont encouragés à poser leur candidature. Les membres du Conseil jeunesse de l’Ontario pour l’environnement seront annoncés plus tard cet été.