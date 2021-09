Le gouvernement de l’Ontario étend le service ferroviaire GO dans le sud-ouest de l’Ontario avec des trajets en semaine entre London et Toronto. Le nouveau service permettra également aux clients de se rendre à Stratford et à St. Marys en utilisant les services du réseau GO. « La population du Sud-Ouest ontarien mérite un meilleur accès à un réseau de transport sûr et fiable, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. Sous la direction du premier ministre Ford, nous prenons des mesures concrètes et tenons notre promesse d’étendre le service GO, dont nous avons tant besoin, jusqu’à London pour la première fois. » À compter du 18 octobre 2021, Metrolinx offrira des voyages en train GO en semaine entre London et la gare Union à Toronto. Le projet pilote comprendra un voyage au départ de London tôt le matin, et un voyage de retour en soirée. Le nouveau service s’étendra au-delà de la ligne Kitchener du réseau GO avec des arrêts supplémentaires à St. Marys et Stratford. « L’annonce faite de prolonger le service ferroviaire GO jusqu’à London fait partie de notre plan de transport pour le sud-ouest de l’Ontario, offrant une autre option qui profitera aux personnes, aux familles et aux travailleurs de la région », a déclaré Stan Cho, ministre associé des Transports. La province travaille en étroite collaboration avec VIA Rail et le CN pour étendre le service et explorer les moyens d’améliorer la vitesse et la fréquence du service ferroviaire voyageurs. En investissant dans un réseau de transport en commun entièrement intégré, l’Ontario continue de soutenir la croissance et la transformation des villes et de leurs grandes régions dans toute la province.