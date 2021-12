L’Ontario élargit les services en français offerts à la communauté francophone de la ville de Sarnia. À compter du 1er novembre 2024, les bureaux du gouvernement de l’Ontario situés à Sarnia offriront des services en français conformément à la Loi sur les services en français.

La désignation de Sarnia en vertu de la Loi est le résultat d’un solide appui de la communauté locale et fait suite à une demande du Regroupement des organismes francophones de Sarnia-Lambton et du Centre culturel Jolliet, deux organismes francophones locaux. La demande de désignation a par ailleurs été soutenue par la députée Marilyn Gladu, le député provincial Bob Baily et le maire Mike Bradley.

« La désignation de la ville de Sarnia est un autre exemple tangible de l’engagement de notre gouvernement à améliorer les services en français à travers la province, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Cette désignation répond aux besoins de la communauté francophone croissante et changeante en Ontario et à l’importance d’avoir des services en français plus accessibles. Cette désignation s’appuie sur notre stratégie en matière de services en français, y compris la modernisation de la Loi. »

Lorsqu’une région est désignée en vertu de la Loi sur les services en français, la province a l’obligation de fournir des services en français conformément aux exigences de la Loi, qu’ils soient fournis directement par un organisme gouvernemental ou par un tiers pour le compte de celui-ci.

Le gouvernement de l’Ontario continue d’améliorer l’accès à des services de qualité en français pour la communauté francophone croissante de la province. En décembre 2021, l’Assemblée législative a adopté des modifications pour moderniser la Loi sur les services en français et faire en sorte que les services en français soient accessibles selon le principe de l’offre active.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario