Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Ernie Hardeman, a rencontré le mercredi 3 septembre, à Toronto, des hauts fonctionnaires du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) et des représentants de plusieurs départements de l’Agriculture d’États américains pour discuter du renforcement des échanges commerciaux de produits agricoles entre le Canada et les États-Unis. Le ministre Hardeman était accompagné de Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.

La réunion du 3 septembre a été animée par le sous-secrétaire à l’Agriculture des États-Unis, Ted McKinney. Y étaient présents des hauts fonctionnaires de plusieurs États américains, ainsi que des membres du personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario.

« L’Ontario tient à collaborer avec les États-Unis pour accroître le commerce et les investissements agroalimentaires, a déclaré M. Hardeman. Les relations commerciales entre les provinces et les États américains sont extrêmement importantes pour la création et le maintien d’emplois dans nos secteurs de l’agriculture et de la transformation agroalimentaire. »

Les discussions ont porté sur les avantages mutuels du commerce agroalimentaire bilatéral, les possibilités de collaborer à la poursuite de la croissance économique transfrontalière, l’importance de la ratification de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique et les sujets d’un intérêt commun à aborder à la prochaine réunion de l’Accord trinational sur l’agriculture à laquelle seront présents les secrétaires à l’Agriculture d’États américains. La réunion aura lieu à Winnipeg du 12 au 14 novembre 2019.

« L’Ontario est le plus important partenaire commercial de 19 États américains et le deuxième plus important partenaire commercial de neuf autres États, a déclaré M. Fedeli. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à renforcer nos liens avec nos partenaires commerciaux aux États-Unis. »

Soutenir le secteur agricole de l’Ontario, renforcer les relations commerciales et protéger l’environnement font partie du plan de l’Ontario pour créer des emplois et faire croître notre économie.

SOURCE: Gouvernement de l’Ontario