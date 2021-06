La population de l’Ontario est invitée à prendre part à une consultation en ligne à l’échelle de la province qui permettra d’améliorer l’accès aux services en français en Ontario. « Notre gouvernement souhaite collaborer avec les Ontariens afin de déterminer les meilleures approches et les modèles de prestation novateurs pour promouvoir l’accès aux services en français qui sont essentiels aux communautés francophones, y compris les moyens de renforcer la main-d’œuvre francophone et bilingue de l’Ontario, » explique Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

Cette consultation vise à obtenir la rétroaction du grand public et d’un large éventail de parties prenantes sur la manière d’améliorer l’accès aux services en langue française. Cette approche axée sur les solutions permettra d’identifier les obstacles législatifs, les pratiques exemplaires et les modèles de prestation novateurs qui peuvent renforcer et élargir la prestation de ces services. Dans le cadre d’une approche plus large, la consultation aidera également le gouvernement à recueillir des commentaires précieux sur la façon d’améliorer le recrutement et la rétention du personnel francophone et bilingue, ce qui est essentiel à la prestation de services de qualité en français.

Le public est invité à participer à la consultation au moyen d’un questionnaire en ligne accessible en français sur le site www.ontario.ca/fr/page/repertoire-des-consultations.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones