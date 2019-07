L’Université de l’Ontario français (UOF) inaugure sa programmation en lançant un certificat de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur dès l’automne 2019. Ce programme correspond à la signature pédagogique de l’UOF qui préconise une pédagogie axée sur la transdisciplinarité, la découverte, l’expérientiel, la collaboration, le numérique et le développement de compétences.

Le certificat a été développé pour former les professeurs de l’UOF à la vision pédagogique de l’université. « Dans son rapport du mois de juin 2017, le Conseil de planification pour une université de langue française recommandait qu’un programme de cycle supérieur en pédagogie de l’enseignement supérieur soit offert à tous les nouveaux professeurs de l’UOF pour répondre à la nécessité d’initier les professeurs à la vision pédagogique de l’université et de faciliter leur intégration », a déclaré Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance de l’UOF.

La Cité, le plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario, a montré de l’intérêt pour que ses propres professeurs suivent la formation en cohorte fermée. Selon Lise Bourgeois, présidente-directrice générale, « La Cité procède à une transformation en profondeur de ses programmes d’études en passant d’une pédagogie de transmission de connaissances à une pédagogie axée sur le développement de compétences. La volonté commune de l’UOF et de La Cité de travailler conjointement a mené à l’adaptation de ce programme afin de répondre aux besoins de perfectionnement des compétences pédagogiques de nos professeurs ». Il sera offert selon un horaire atypique en fonction de la disponibilité des professeurs et s’échelonnera sur une période d’environ deux ans.

Le certificat est structuré en quatre blocs : repères, compétences, planification et projet intégrateur. Conçu selon des principes pédagogiques qui s’appuient sur les recherches les plus récentes dans le domaine et qui s’inscrivent au cœur des nouvelles réalités de l’enseignement supérieur, « ce programme est offert selon des modalités pédagogiques agiles et expérientielles. Les apprenants participeront à des formations en salles de cours, suivront des cours en ligne synchrones ou asynchrones et bénéficieront de temps de travail individuels ou collectifs. L’UOF est très fière de cette collaboration qui souligne les valeurs et la signature commune partagées par les deux établissements », a expliqué Jason Luckerhoff, vice-recteur au développement des programmes et des savoirs de l’UOF.

De plus, dans le cadre d’une entente entre l’UOF et l’Université Laval, les diplômés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de poursuivre leur cheminement à la maîtrise. Cette alliance stratégique s’inscrit dans une volonté de l’UOF de répondre à des besoins pressants du marché du travail. Dans cette optique, l’équipe académique de l’UOF s’affaire à développer d’autres programmes d’études de cette nature.

SOURCE : Université de l’Ontario francais