Le Conseil scolaire catholique Providence (Csc Providence) vient d’annoncer la nomination de Micheline Limoges et Yves Mainville, au poste de surintendance de l’éducation.

Micheline Limoges cumule près de 20 ans d’expérience en éducation. De 2005 à 2012, elle a été enseignante aux cycles moyen et intermédiaire. De 2012 à 2019, elle a assumé la direction adjointe des écoles Pavillon des Jeunes et E.J. Lajeunesse. Par la suite, elle a agi pendant deux ans à titre de directrice de l’école E.J. Lajeunesse, à Windsor et, en juillet 2021, elle a été nommée surintendante de l’éducation, poste qu’elle occupait par intérim jusqu’à ce jour.

Diplômée des universités de Windsor, d’Ottawa et de Western Ontario, Mme Limoges détient une maîtrise, avec concentration en linguistique française — phonologie, un baccalauréat, avec spécialisation en français, et un baccalauréat en éducation, cycles primaire et moyen.

Au fil de sa carrière, Mme Limoges s’est distinguée par la qualité de son leadership et de ses aptitudes en gestion pour assurer le bon fonctionnement des écoles.

Elle occupera donc de façon permanente le poste de surintendance à partir du 1er juin et pourra ainsi poursuivre l’excellent travail qu’elle accomplit au sein de l’équipe de gestion au niveau de la sécurité dans les écoles, de l’équité et l’éducation inclusive ainsi que de l’éducation autochtone.

Yves Mainville détient une vaste expérience dans le domaine de la pédagogie et de la technologie. Ayant poursuivi ses études en éducation à l’Université Laurentienne, il s’est joint en 2003 à l’équipe du Csc Providence en tant qu’enseignant à l’École secondaire catholique de Pain Court (ÉSPC), dans la région de Chatham-Kent.

De 2006 à 2013, il a poursuivi son parcours dans divers postes de conseiller pédagogique, formateur et coordonnateur, menant ainsi à bien plusieurs initiatives innovatrices d’envergure qui ont contribué à l’épanouissement et à la réussite des élèves du Csc Providence et de partout en Ontario. En 2013, il a été nommé directeur de la technopédagogie et, depuis les trois dernières années, il est directeur de l’ÉSPC.

Enseignant de cœur et fasciné par les nouvelles technologies, M. Mainville a également poursuivi sa formation tout au long de sa carrière pour obtenir, en 2017, une maîtrise en technologie pédagogique, de l’Université de la Colombie-Britannique et, en 2021, un brevet d’agent de supervision.

Mainville succédera donc à la surintendante Édith St-Arnaud qui prendra sa retraite à la fin de cette année scolaire. Il entrera officiellement en fonction le 15 août 2022 et sera responsable entre autres des services à l’élève et de la promotion de la santé mentale.

« Je suis confiant que Micheline Limoges et Yves Mainville sauront relever tous les défis rencontrés dans leurs nouvelles fonctions. Leur expérience, leur leadership et leur engagement à assurer la réussite académique et l’épanouissement global de chaque élève leur permettront d’accompagner chacune de nos écoles et de poursuivre la tradition d’excellence de notre Conseil », affirme Joseph Picard, directeur de l’éducation au Csc Providence.

Photo: CCFL