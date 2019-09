Les 14 et 15 septembre prochain, ce sera au tour de la ville de London d’être l’hôte des Portes ouvertes. Cette série d’événements promue par la Fiducie du patrimoine ontarien permet chaque année aux résidents de plusieurs municipalités de découvrir les particularités de leur coin de pays, que ce soit au chapitre culturel, historique, scientifique, commercial ou institutionnel.

À London, ce sont 39 sites qui peuvent être visités cette année. Certains sont bien connus puisqu’ils sont de nature touristique tandis que d’autres sont habituellement fermés au public. De plus, si plusieurs ont figuré dans le passé au programme des portes ouvertes, d’autres y sont inclus pour la première fois.

En ce qui concerne les classiques, on trouve bon nombre de musées et de bâtiments patrimoniaux : Musée des Enfants, Maison Eldon, Musée du Régiment royal du Canada, Lieu historique national de la Maison-Banting, cathédrale St. Paul, etc. D’autres sortent des sentiers battus et constituent des lieux que peu de gens peuvent fréquenter au quotidien, d’autant plus qu’ils sont d’ordinaire fermés au public : caserne de pompiers no. 4, Centre des collections et de la recherche des archives de l’Université Western, siège des services policiers, etc.

Ce sont cependant les nouveautés qui attirent le plus l’attention. À London, 11 sites figurent ainsi pour la première fois au programme des Portes ouvertes et deux visites extérieures inédites seront également offertes.

Il est intéressant de noter la part qu’occupent les médias dans cette liste. Les studios de Rogers TV, les locaux de la station CBC London et ceux de Blackburn Radio piqueront sans doute la curiosité de plusieurs. Les visiteurs pourront également aborder la question sous un angle plus académique en se rendant à la faculté des Études en Information et Médias de l’Université Western.

Une fois sur le campus de l’université, ils pourront par la même occasion s’arrêter à la galerie McIntosh, la seule galerie parmi les nouveaux sites. Un autre site unique en son genre est le B-13 The Baker’s Dozen qui, en dépit de son nom, n’est pas une boulangerie mais ce que dans le jargon entrepreneurial on appelle un « incubateur », c’est-à-dire un lieu facilitant l’émergence de petites entreprises.

Les sculptures fabriquées à partir de troncs d’arbre attirent toujours les regards.

Ce n’est sans doute qu’un hasard mais les bières semblent être en vedette cette année. Trois brasseries ouvrent ainsi leurs portes : Anderson Craft Ales, Forked River Brewing Company et London Brewing Cooperative. Les résidents de la ville sont invités à découvrir les procédés de fabrication et à juger par eux-mêmes de la qualité de ces produits locaux en y goûtant.

Au chapitre des inclassables, un passage au vélodrome Forest City permettra de jeter un coup d’œil aux cyclistes en plein effort sur cette piste avec des virages relevés à 51 degrés, tandis qu’un arrêt au Carrefour communautaire de l’Institut national canadien pour les aveugles donnera l’occasion aux uns et aux autres de se familiariser avec le quotidien des aveugles et les outils mis à leur disposition pour surmonter leur condition.

Les Portes ouvertes de London comprennent cette année deux visites. L’une est offerte par l’Architectural Conservancy Ontario et mettra en scène des interprètes costumés qui donneront vie à des anecdotes historiques. L’autre, organisée par la Ville de London et quelques partenaires, consistera en une tournée en autobus des 28 sculptures taillées dans des troncs d’arbre et dont la plupart se trouvent sur la route Hamilton.

Il y en a donc pour tous les goûts à London. Pour plus de renseignements, il suffit de consulter la page web doorsopenontario.on.ca/fr/london.

PHOTO : La Maison-Banting