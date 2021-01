Le jeudi 21 janvier, la Table de concertation Franco-Info de London tenait sa première réunion de l’année. Ce fut pour les participants une bonne occasion d’être mis au fait de ce qui se passe au sein de chaque organisme, de rencontrer de nouveaux membres ou d’en revoir certains qui s’étaient éclipsés pendant longtemps.

En effet, comme l’a détaillé la coprésidente de la Table, Fairouze Touni, des organismes qui n’avaient pas été représentés aux réunions pendant une longue période ont été contactés au cours des dernières semaines pour connaître leur intérêt à poursuivre leur engagement. Les réponses ont été positives et d’autres membres pourraient revenir sous peu à la Table.

L’animation de cette réunion a pour l’essentiel reposé sur les épaules de l’autre coprésident, Justin Patton, qui, à titre de chef régional du Collège Boréal, a glissé quelques mots de son centre d’emploi qui continue de donner un très bon rendement malgré les circonstances.

Autre organisme, autre mise à jour : Nicole Blanchette, directrice générale de la garderie La Ribambelle, a parlé de familyinfo.ca, un site web qui constitue une banque d’informations sur les activités et services à la famille dans la région de London-Middlesex. La Ribambelle s’est fait confier la responsabilité de traduire le site en entier. Rachelle Kouassi, directrice associée, a présenté en quelques mots les activités offertes en ligne par la garderie, notamment en ce qui touche au programme ON y va et aux sessions d’information destinées aux parents.

Noha Elsheikh, des Services de toxicomanie de Thames Valley, a annoncé que les services d’information et de soutien en ces temps de COVID-19 seront bientôt accessibles en français. L’organisme, qui offre aussi des services d’interprétation, s’adresse à ceux qui souffrent de diverses dépendances et pas seulement à l’alcool et aux drogues a-t-elle rappelé.

Fairouze Touni, de la Société économique de l’Ontario, a dit un mot des ateliers et événements à venir dont notamment une Journée de la Femme virtuelle. Sylvie Girard, superviseure de programmes au ministère de la Santé, a rappelé que le gouvernement a mis à la disposition des organismes francophones des fonds pour les aider à traverser la disette imposée par la pandémie. Christopher Sollazzo, travailleur social au Craigwood Youth Services, a évoqué le passage aux services à distance imposé à l’organisme au cours des derniers mois et rappelé qu’une ligne de crise et des services en français y sont offerts. Dans la même veine, Kathryn Lambert et Edom Mekuria, des Services à l’enfance Vanier, ont fait le portrait des programmes offerts par cet organisme.

Le dossier de l’immigration a été abordé par Franck Tshunza et Sofiane Ouinniche du Réseau en immigration francophone Centre-Sud-Ouest. Ils ont partagé les dernières nouvelles quant au forum régional qui doit se tenir les 24 et 25 février et qui, en plus d’être l’occasion de faire un bilan de ce qui a été accompli, portera sur le renforcement du parcours d’intégration. Autre information utile : un programme mis en place à Ottawa, Experica 2.0, dont l’objectif est d’aider les immigrants à s’intégrer au marché de l’emploi, y a si bien fonctionné que le Réseau en étendra l’offre dans d’autres régions.

Jean-Pierre Cantin, représentant du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), a annoncé que l’ouverture officielle – et bilingue – du Mois de l’histoire des Noirs à London aura lieu le 6 février. Alors que les interdits sanitaires continuent de peser sur la province, les organisateurs ont dû revoir leurs façons de faire et c’est ainsi que le Festival de nourriture africaine du CCFL se déroulera par commandes et livraisons le 19 février.

Dans un tout autre ordre d’idée, M. Cantin a également mentionné que le Carrefour de santé pourrait plus tard cette année avoir un site web distinct de celui du CCFL.

La prochaine réunion aura lieu le 25 mars. Avec l’évolution constante et rapide de tout ce qui concerne la pandémie, sans doute y aura-t-il encore bien du nouveau à discuter.