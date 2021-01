Le 29 décembre dernier, Linda Rochon est élue en tant que présidente du conseil d’administration (CA) du Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO). Elle succède à Me Pascale Daigneault. Cette dernière quittera ses fonctions à l’Assemblée générale annuelle 2021, après avoir assuré un maximum de 6 ans, qui sont définis par les statuts et règlements de l’organisme. Toute la famille du RFSOO, ses employées, ses membres et ses bénévoles accueillent chaleureusement la nouvelle présidente et lui souhaitent beaucoup de succès.

Me Daigneault, dont la vision était toujours la quête de l’amélioration, le professionnalisme et la préparation de la relève au sein des organismes gérés par les femmes, souhaite la bienvenue et plein de succès à Mme Rochon. « J’espère qu’elle prendra autant de plaisir que moi dans ses fonctions! », a déclaré la présidente sortante.

Le Réseau-Femmes tient également à souligner l’inestimable contribution de Pascale Daigneault. Elle continuera à siéger au conseil d’administration du RFSOO pendant l’exercice financier 2020-21, en tant que membre.

Mme Rochon prend la présidence et fera bénéficier le RFSOO de sa grande expertise et de son enthousiasme pour la cause de l’amélioration de la condition féminine et de l’élimination de la violence faite aux femmes, et cela dans une période charnière durant laquelle de grands changements se profilent.

Interprète française accréditée avec plus de dix années d’interprétariat professionnel médical, juridique et communautaire, ainsi que membre du Comité régional d’appel de l’Aide juridique Ontario pendant plus de 10 ans, elle est également à la retraite du Conseil scolaire catholique de Windsor-Essex. Elle possède plus de 35 ans d’expérience en gouvernance, ayant siégé au sein de plusieurs conseils d’administration touchant la santé, les services juridiques et les services aux autochtones.

« Réseau-Femmes est privilégié de pouvoir compter sur une personne comme Linda Rochon, s’est exprimée Mme Amor, directrice générale du Réseau-Femmes. Dès son arrivée au CA le printemps dernier, on a constaté sa motivation, son dévouement et son expertise remarquables. En effet, plusieurs de ses recommandations ont porté fruit sur notre travail opérationnel. »

Mme Amor a également remercié Pascale Daigneault, pour tout ce qu’elle a fait pour l’organisme et « d’avoir agi comme une mentore exceptionnelle pour moi, non seulement sur le plan professionnel mais aussi personnel! »

SOURCE – Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario