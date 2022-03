Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID­19 a clairement démontré que le logement abordable est un facteur essentiel de la reprise au Canada.

Le vendredi 11 mars, à London, Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, et Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, au nom de Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, en compagnie du maire adjoint de la ville de London, Josh Morgan, et d’autres partenaires provinciaux et municipaux ont inauguré un nouvel immeuble de 61 logements.

Grâce au travail acharné de nombreux partenaires communautaires et à un investissement de 7,5 millions $ dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement du Canada, ce bâtiment, situé au 122, chemin Baseline Ouest, offre aux résidents de London et à leurs familles en situation d’itinérance ou qui risquent de s’y trouver un logement sûr, stable et abordable. Ce bâtiment comprend des logements d’une, de deux et de trois chambres.

Des investissements continus dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements aideront les collectivités de tout le Canada, y compris London, à bâtir un avenir meilleur en créant plus d’emplois dans les secteurs de la construction et du logement, à assurer la croissance de la classe moyenne et à se rapprocher de notre but qui consiste à éliminer l’itinérance chronique à l’échelle du pays.

« Nous avons vu comment la COVID-19 a exacerbé les problèmes actuels de logement et d’itinérance, et si le gouvernement du Canada n’agit pas d’urgence, la pandémie pourrait entraîner une augmentation spectaculaire de l’itinérance. Créer rapidement une offre de logements pour répondre à cette crise du logement est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement fait partie de notre engagement à répondre aux besoins criants en matière de logement partout au pays. Il fournira un soutien immédiat pour créer des logements sûrs et stables pour des milliers de personnes et de familles vulnérables », a affirmé Peter Fragiskatos.

« Tout le monde a droit à un chez-soi sûr. Aujourd’hui, c’est un grand jour puisque l’ouverture de ce nouveau complexe domiciliaire aura d’énormes répercussions sur les citoyens les plus vulnérables qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Les logements abordables sont rares dans notre région. Ces nouveaux logements feront une réelle différence pour mettre fin au cycle de l’itinérance à London », a renchéri Arielle Kayabaga.

Pour sa part, « le conseil municipal de London a fait des investissements historiques dans le cadre de sa Feuille de route pour la construction de 3000 logements abordables. Les habitants de London comprennent qu’il s’agit d’un problème qui nous touche tous, directement ou indirectement, et que nous devons tous nous engager à résoudre. En fin de compte, aucune municipalité ne peut le faire seule. C’est pourquoi les partenariats comme ceux que nous entretenons avec le gouvernement fédéral et l’Initiative de logement rapide sont si essentiels. En plus de changer des vies, ces investissements sauvent des vies », a souligné Ed Holder, maire de London

SOURCE – Gouvernement du Canada

PHOTO (crédit : Facebook Ville de London) – Peter Fragiskatos (5e de gauche), député de London-Centre-Nord, et Arielle Kayabaga (3e de droite), députée de London-Ouest, accompagnés du maire adjoint de London, Josh Morgan (au centre), et d’autres partenaires provinciaux et municipaux ont inauguré un nouvel immeuble de 61 logements le 11 mars dernier.