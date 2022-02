La nouvelle directrice générale du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) avait les atouts nécessaires pour occuper le poste à la suite du départ à la retraite de Jean-Pierre Cantin.

Paulette Desjardins travaillait déjà pour l’organisme depuis avril 2019 comme gestionnaire des projets et était familière avec les dossiers et le personnel en place. Un autre avantage non négligeable est le fait qu’elle connaisse très bien les bailleurs de fonds ayant travaillé pendant 15 ans pour le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario.

« La transition a tout de même été facile et souple depuis mon entrée en fonction en début d’année. Je suis heureuse et chanceuse que M. Cantin ait décidé de rester jusqu’à la fin de février pour me soutenir. Et ce soir, c’est ma première réunion du conseil d’administration », disait-elle le 17 février dernier lors de notre rencontre. Elle devait présenter son plan et sa vision d’avenir aux administrateurs du CCFL.

L’organisme a rouvert ses portes au public le 22 février en respectant les nouvelles restrictions sanitaires, et pourra présenter de nouveau ses programmes et activités au maximum de sa capacité à partir du 1er mars.

D’ailleurs, Mme Desjardins a indiqué qu’une conférence sur le bien-être aura lieu, les 16 et 17 mars prochains de 10 h à 13 h, avec la participation des aînés et des nouveaux arrivants sur la façon de se protéger contre la fraude. Cette activité sera suivie d’une célébration de reconnaissance pour les bénévoles.

Parmi les nouveaux services gérés par le CCFL, il faut mentionner le programme Parcours d’accès à une carrière en garderie et en petite enfance. « Nous avons été approuvés récemment pour donner ce programme d’introduction à une carrière en petite enfance avec l’accent sur la littératie et la préparation à l’emploi, explique Mme Desjardins.

« Ce programme de 10 semaines est animé à 55 % par des éducatrices à la petite enfance, ce qui était très important pour les employeurs, et est suivi d’un placement de trois semaines en milieu de travail. » Le projet se terminera le 3 février 2023 et couvre la région du Sud-Ouest, y compris Owen Sound.

Les partenaires du projet ont développé le programme qui devait prendre en considération les besoins en main-d’œuvre dans ce secteur d’activités. Ces derniers sont le CCFL, Literacy Link South Central, les éducatrices de la petite enfance des conseils scolaires, les collèges Fanshawe et Boréal, Licensed Child Care Network et 54 employeurs de la région de London.

Évoluer et grandir

Questionnée à savoir si le CCFL avait des plans pour les locaux de l’école Mgr-Bruyère qui déménagera lorsque la nouvelle école sera construite, Mme Desjardins a expliqué qu’il y avait un processus en place pour ce genre de situation alors que le ministère de l’Éducation devra d’abord offrir l’espace occupé par l’école à un autre conseil scolaire, sinon à une agence gouvernementale. Si personne n’est intéressé, les locaux de l’école seront offerts à un organisme communautaire tel le CCFL.

D’ici là, Mme Desjardins peaufine sa propre vision pour le Carrefour. « J’aimerais travailler avec mon équipe à améliorer de façon constante nos services, à assurer la continuité et une croissance de notre programmation communautaire et des fonds alloués à nos programmes et services. Évoluer, grandir et mener à la prochaine étape nos programmes de bénévolat, confirme-t-elle.

« Je veux également être en position d’aider les familles francophones dans le besoin. Après tout, nous sommes un organisme de bienfaisance! Je voudrais aussi que l’on puisse garder tous les membres de l’équipe et nos éducatrices à la petite enfance, et embaucher d’autres personnes pour ajouter aux connaissances et compétences que l’on a déjà. »

Femme déterminée, elle entend bien développer des programmes et services au CCFL qui resteront en place pour répondre aux besoins de la communauté.

PHOTO (crédit: Richard Caumartin) – Paulette Desjardins est prête à relever le défi de la gestion du Carrefour communautaire à London.