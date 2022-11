Pizza Salvatoré annonce sa venue à London. La nouvelle pizzeria s’installera au 100, Belmont Drive. L’ouverture est prévue pour le mois de janvier et représente un investissement de plus de 400 000 $.

« Toute la famille est très heureuse par cette ouverture! Nous avions hâte de trouver un local à partir duquel nous allions pouvoir livrer nos délicieuses pizzas et nos décadentes poutines! », affirme Élisabeth Abbatiello, copropriétaire de la chaîne avec ses trois frères et sa sœur. Ce Pizza Salvatoré sera le 63e restaurant de la chaîne canadienne et le premier en Ontario.

« Nous sommes fébriles et honorés d’avoir la chance d’ouvrir notre premier restaurant en Ontario. Nous avons bien hâte de faire la rencontre des citoyens de London et, par le fait même, de nous impliquer concrètement dans la communauté », souligne Mme Abbatiello, responsable des communications et du rayonnement de l’entreprise de troisième génération.

C’est en septembre 2018 que Guillaume Abbatiello a passé le flambeau de Pizza Salvatoré à la troisième génération. Alors unique propriétaire de la compagnie, il a vendu l’entièreté de la chaîne de restauration à ses cinq enfants. Ayant évolué dans la cuisine des pizzerias dès le début de leur adolescence, les cinq frères et sœurs ont toujours su qu’ils mettraient un jour la main à la pâte avec pour objectif de faire croître l’entreprise.

« Nous avons grandi en observant nos parents et nos grands-parents se consacrer à l’entreprise familiale. Il était donc naturel et important pour nous de continuer dans cette direction et d’offrir surtout la même opportunité à la prochaine génération déjà fort nombreuse », affirme Mme Abbatiello, avec un large sourire aux lèvres.

Fondé en 1964 par Salvatoré Abbatiello, Pizza Salvatoré est reconnu comme étant le numéro 1 dans les marchés où la chaîne est implantée. C’est le réseau de pizzerias qui compte le plus de restaurants dans la grande région de Québec. Le groupe opère actuellement 59 succursales dans trois provinces. La chaîne est principalement connue pour ses pizzas à croûtes farcies au fromage mozzarella et ses poutines faites de fromage frais du jour.

Source : Pizza Salvatoré

Photo : Les membres de la famille Abbatiello propriétaires de Pizza Salvatoré. De gauche à droite : Guillaume Jr, Katarina, Sébastien, Élisabeth et Frédéric