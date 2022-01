La millionième dose de vaccin contre la COVID-19 de London et du comté de Middlesex a été administrée le jeudi 13 janvier. Le Bureau de santé de Middlesex-London (BSML) a annoncé le jalon 1 an et 20 jours après le début de l’effort de vaccination au Western Fair District Agriplex le 23 décembre 2020.

Depuis lors, une moyenne de 2597 doses de vaccin ont été administrées chaque jour, dans des contextes allant des cliniques de vaccination de masse, des hôpitaux, des cabinets de soins primaires et des pharmacies, aux maisons de soins de longue durée et aux maisons de retraite, aux cliniques mobiles et éphémères, aux lieux de vie collectifs, aux lieux de travail et aux communautés des Premières Nations.

L’effort visant à fournir une première, une deuxième dose et une dose de rappel repose sur le partenariat forgé entre la Ville de London, le comté de Middlesex, le London Health Sciences Centre, les services paramédicaux de Middlesex-London, l’équipe de santé familiale de Thames Valley, l’équipe de santé primaire soins, les pharmacies et le BSML.

Au samedi 8 janvier, plus de 91,9 % de tous les résidents de London et du comté de Middlesex âgés de plus de 12 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin; tandis que 89,5 % de ce groupe avaient reçu deux doses.

« Il s’agit d’une réalisation étonnante, non seulement en raison du nombre de doses de vaccin qui ont été administrées, mais surtout de l’enthousiasme que nous avons constaté chez les membres de la communauté qui ont retroussé leurs manches au cours de la dernière année, déclare le Dr Alex Summers, médecin-hygiéniste par intérim au BSML. Se faire vacciner reste le meilleur moyen de prévenir les maladies graves résultant d’une exposition à la COVID-19 et nous espérons voir encore plus de personnes se protéger. »

En raison des nombreuses façons dont le vaccin est actuellement fourni dans la région, y compris les cliniques de vaccination de masse, les cliniques mobiles, les hôpitaux, les soins primaires et les pharmacies locales, le BSML n’est pas en mesure de fournir exactement le lieu et l’heure où la millionième dose a été administrée.

Toute personne de London et du comté de Middlesex âgée de plus de 12 ans et n’ayant pas encore reçu sa première dose de vaccin peut prendre rendez-vous pour une vaccination sur www.covidvaccinelm.ca. Des rendez-vous pour une deuxième dose et une dose de rappel peuvent également être réservés.

Pour plus de renseignements, y compris comment et où se faire vacciner, des détails sur l’éligibilité aux vaccins et le calendrier des cliniques de vaccination mobiles, visitez le site www.healthunit.com/covid-19-vaccine .

SOURCE – Bureau de santé de Middlesex-London

PHOTO (crédit : Alex Tyml, Bureau de santé de Middlesex-London)- La mairesse de Strathroy-Caradoc, Joanne Vanderheyden (à gauche) et la directrice du comté de Middlesex et mairesse de Thames Centre, Alions Warwick étaient fières de montrer que la millionième dose du vaccin contre la COVID-19 à London a été administré à la clinique de vaccination du Centre communautaire Caradoc le 13 janvier.