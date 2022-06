La santé mentale des femmes est continuellement affectée par les changements dans la société. En 2020, plus de 70 % des Canadiennes ont déclaré être plus anxieuses, dépressives, isolées, surmenées ou malades à cause de l’augmentation des soins non rémunérés causée par la pandémie de COVID-19.

Le but de Run for Women à travers le pays est d’appuyer ces femmes et de rassembler les communautés pour soutenir les programmes de santé mentale pour les femmes et rendre ces communautés plus saines.

Récemment, la course/marche Run for Women de London était de retour et près de 600 personnes ont participé pour recueillir des fonds pour l’organisme My Sister’s Place, un centre sécuritaire, accueillant et inclusif qui appuie les femmes à l’aide de services complets d’accueil et d’accompagnement.

Plusieurs vivent de multiples vulnérabilités telles que la violence sexuelle, le traumatisme, des problèmes chroniques de santé mentale et physique, l’itinérance ou l’instabilité relative au logement, la toxicomanie et l’extrême pauvreté.

Les francophones de London ont participé activement à cette collecte de fonds en envoyant une forte délégation d’Accès Franco-Santé et du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). La journée a débuté tôt avec la couse/marche des enfants vers 8 h 45 pour un parcours d’un kilomètre. Après leur départ, le député fédéral de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, a souhaité la bienvenue et remercié tous les participants, suivi d’un conseiller municipal de London et de la directrice des services communautaires de l’Association canadienne pour la santé mentale et les dépendances de Thames Valley et directrice du programme de My Sisters’ Place, Karna Trentman, s’est adressée à la foule en français, ce qui fut très apprécié des francophones sur place. Puis, une cliente de My Sister’s Place a témoigné que ce programme lui a sauvé la vie.

Le montant amassé par la course/marche a été dévoilé : 112 000 $. Quelques donneurs qui souhaitent rester anonymes vont doubler le montant des dons recueillis. Les coureurs du 10 km sont partis vers 9 h 15, ceux du 5 km vers 9 h 30, suivis directement des marcheurs du 5 km représentant le grand groupe.

Le coordinateur des sports au CCFL, Guillaume Pichon, et un des entraîneurs du programme sportif, François Kodji Zra, ont gagné la course du 5 km, et ont choisi de passer la ligne d’arrivée bras dessus bras dessous, par esprit d’équipe. Il leur a fallu 21 minutes 41 secondes pour franchir la ligne d’arrivée. Les autres participants des équipes francophones sont arrivés au compte-gouttes avec les derniers qui ont mis environ une heure pour marcher les 5 km.

À l’arrivée, les participants recevaient un bracelet en guise de médaille, un sac avec plusieurs cadeaux d’une valeur de 100 $ de Shoppers Drug Mart, commanditaire officiel de l’événement.

Les marcheurs avaient accès à un massage, une collation de President’s Choice, et pouvaient faire le tour des kiosques, dont un francophone, avec des dépliants des programmes et services du CCFL, d’Accès Franco-Santé London (AFSL) et de l’Association canadienne pour la santé mentale et les dépendances de Thames Valley.

« Les coureurs et marcheurs sont repartis heureux d’avoir participé en famille et avec des amis à cet événement communautaire dont le but était de se faire plaisir, de faire de l’exercice pour la santé physique et mentale », conclut Anne-Elisabeth Noppens d’AFSL.

Photo : Le groupe de participants francophones. De gauche à droite : (devant) Noha Elsheikh, Manon Guillemette, Francois Kodji Zra, Guillaume Pichon et le chien Zoe; (derrière) Paola Pezzuto-Levac, Paul Levac, Franck Tshunza, Paulette Desjardins, Delphine Inagateka, Maria Banuelos, Aldo Lozas et sa fille, Annonciate Niyondiko, Dr Daniel Cuillerier et Anne-Elisabeth Noppens