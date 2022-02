Le Canada a envoyé sa troisième délégation du Canada en importance dans l’histoire des Jeux olympiques (JO) d’hiver, tout juste derrière les 225 athlètes présents à PyeongChang 2018 et des 222 qui étaient en action à Sotchi 2014.

Cette équipe est toutefois historique au niveau de la parité des genres, alors qu’il s’agit de l’équipe la plus équilibrée à ce chapitre dans l’histoire du Canada aux JO d’hiver avec 106 femmes, un nombre record pour le Canada aux Jeux d’hiver, et 109 hommes. Il y a 117 membres de l’équipe olympique qui en sont à leur première participation, tandis que 91 athlètes étaient à PyeongChang 2018. L’équipe comprend notamment 45 médaillés olympiques.

Charles Hamelin participe à ses cinquièmes JO d’hiver consécutifs. À 47 ans, Jennifer Jones est devenue l’olympienne canadienne la plus âgée de l’histoire comme capitaine de l’équipe féminine de curling. Un autre joueur de curling, John Morris, qui a eu 43 ans en décembre, est le Canadien le plus âgé d’Équipe Canada à Beijing.

La plus jeune athlète sur l’équipe est la planchiste en demi-lune, Brooke D’Hondt, âgée de 16 ans jusqu’à son prochain anniversaire le 9 mars prochain. Le skieur acrobatique Émile Nadeau, qui vient juste d’avoir 18 ans, le 13 janvier, est le plus jeune athlète masculin de l’équipe.

Les liens familiaux aux JO

Il y a cinq paires de frères et sœurs sur Équipe Canada à Beijing. Chloé et Justine Dufour-Lapointe s’affrontent dans l’épreuve de bosses en ski acrobatique pour les troisièmes Jeux consécutifs. Elles ont partagé un podium mémorable à Sotchi 2014. Christian et Scott Gow sont à nouveau coéquipiers au sein de l’équipe de biathlon à leurs deuxièmes Jeux olympiques.

Hannah et Jared Schmidt font respectivement leurs débuts olympiques dans les épreuves féminine et masculine de ski cross. Et la championne olympique en titre de demi-lune en ski acrobatique, Cassie Sharpe, accueille son frère Darcy qui participe à ses premiers Jeux dans les épreuves de big air et de slopestyle en snowboard.

Au niveau de la représentation des provinces canadiennes, 59 athlètes viennent de l’Ontario, alors que le Québec suit de près avec 57 athlètes. Ces provinces sont suivies par l’Alberta avec 41 athlètes et la Colombie-Britannique avec 32. Le Manitoba compte neuf représentants, la Saskatchewan en a six, la Nouvelle-Écosse en a quatre et Terre-Neuve-et-Labrador en a trois. De leur côté, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon ont envoyé un athlète chacun.

Moments historiques en cours

Avec cinq médailles olympiques en poche, le patineur de courte piste, Charles Hamelin, a besoin d’une seule médaille supplémentaire pour égaler Cindy Klassen comme olympien d’hiver le plus décoré de l’histoire canadienne ainsi qu’Andre De Grasse comme olympien masculin canadien le plus récompensé. Ces derniers ont chacun six médailles. Si Hamelin atteint le plateau des sept médailles, il rejoindra Penny Oleksiak à titre d’athlète olympique le plus décoré du Canada. Bonne chance à tous les athlètes canadiens!

SOURCE – Comité olympique canadien