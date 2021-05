L’Ontario a administré les premières doses du vaccin contre la COVID-19 à plus de 50 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus. Plus d’un million de doses du vaccin contre la COVID‑19 ont été administrées en Ontario depuis le début du mois de mai, et la province est toujours en bonne voie pour administrer les premières doses à 65 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus d’ici la fin du mois de mai.

« L’Ontario continue d’accélérer le déploiement de la vaccination, et nous restons déterminés à administrer des doses aux personnes les plus à risque, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Grâce à un approvisionnement accru en vaccins, nous continuons à faciliter plus que jamais l’administration des vaccins dans les points chauds, afin d’enrayer la propagation de la COVID-19 et de protéger notre capacité hospitalière. »

Pour aider à réduire la transmission de la COVID-19 et les hospitalisations qui en découlent, le gouvernement de l’Ontario s’était engagé à attribuer 50 % des livraisons de vaccins (plus de 500 000 doses) au cours des semaines du 3 mai et du 10 mai aux collectivités constituant des points chauds, telles que désignées par le code postal. En date du 11 mai, à 20 h, ce déploiement ciblé avait permis à plus de 54 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus, qui vivent ou travaillent dans un point chaud, de recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID‑19. Les collectivités constituant des points chauds ont maintenant un taux de couverture vaccinale plus élevé que les autres collectivités, renversant ainsi la tendance des deux dernières semaines.

Dans toutes les circonscriptions sanitaires, le gouvernement continue d’élargir l’admissibilité et l’accès au vaccin par des canaux, tels que les sites de vaccination de masse, les cliniques hospitalières, les établissements de soins primaires et les pharmacies.

À compter du 13 mai, à 8 h, la province élargira l’admissibilité aux rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 dans les cliniques de vaccination de masse aux personnes âgées de 40 ans et plus, au moyen du Système provincial de prise de rendez-vous pour la vaccination et du centre d’appels, ou directement auprès des circonscriptions sanitaires qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous. Depuis le 11 mai, l’admissibilité au moyen du Système provincial de prise de rendez-vous pour la vaccination a également été étendue aux personnes présentant un état de santé à risque et aux personnes du deuxième groupe qui ne peuvent pas travailler à domicile.

Le 10 mai, la province a ajouté les travailleurs de la santé à risque élevé à la liste des personnes admissibles à la prise de rendez-vous pour recevoir une seconde dose du vaccin contre la COVID‑19 avant l’intervalle prolongé de quatre mois. Les travailleurs de la santé à risque élevé pourront prendre rendez-vous dès le 14 mai pour recevoir leur seconde dose de vaccin dans les cliniques des hôpitaux où ils ont reçu leur première dose, le calendrier dépendant de la disponibilité des approvisionnements. Le gouvernement travaille avec les circonscriptions sanitaires et les hôpitaux sur un plan visant à garantir que tous les travailleurs de la santé à risque élevé reçoivent leur seconde dose le plus rapidement possible, tout en veillant à ce que les rendez-vous déjà fixés pour la première dose soient respectés.

Le 7 mai, des unités mobiles ont commencé à mettre en place des cliniques dans des petites et moyennes entreprises à York, à Toronto et à Peel. À ce jour, plus de 3000 doses ont été administrées aux employés qui ne peuvent pas travailler à domicile. Au cours des prochaines semaines, les unités mobiles visiteront des lieux de travail qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la fabrication, le transport et les services postaux, et devraient administrer une première dose du vaccin à des milliers de travailleurs.

Les cliniques sur le lieu de travail dirigées par les employeurs continuent de fonctionner dans la région de Peel, complétant ainsi la capacité des cliniques de vaccination publiques pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler à domicile. De plus, un programme de vaccination sur le lieu de travail sera achevé cette semaine chez Bruce Power, dans la région de Grey Bruce. Il s’agit d’une entreprise essentielle pour l’approvisionnement en électricité de l’Ontario et d’un fournisseur mondial d’isotopes médicaux utilisés pour la stérilisation des équipements de protection individuelle.

En outre, d’ici la fin de la semaine, certaines pharmacies des 13 circonscriptions sanitaires des points chauds commenceront à administrer les vaccins de Pfizer ou de Moderna aux personnes âgées de 18 ans et plus dans les points chauds, et aux personnes âgées de 40 ans et plus dans les autres zones. L’élargissement du réseau de pharmacies se poursuivra tout au long du mois, et 2500 établissements commenceront à offrir les vaccins de Pfizer et de Moderna d’ici la fin mai. Le canal de distribution des soins primaires continuera également à se développer en collaboration avec les circonscriptions sanitaires, l’objectif étant que les établissements de soins primaires de toutes les circonscriptions sanitaires commencent à offrir le vaccin de Moderna d’ici la fin du mois de mai.

« Grâce à l’élargissement de l’admissibilité, à l’augmentation de l’accès à la vaccination par de multiples canaux et à l’arrivée d’un approvisionnement régulier en vaccins dans la province, nous progressons régulièrement vers notre objectif d’administrer les premières doses à plus de 65 % des adultes ontariens d’ici la fin mai, a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. En partenariat avec les circonscriptions sanitaires, nous continuons à multiplier les occasions pour un plus grand nombre d’Ontariens de se faire vacciner, avec la mise en place continue de cliniques sur les lieux de travail et d’unités mobiles ciblant les points chauds pour aider à arrêter la propagation de ce virus mortel. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

CRÉDIT PHOTO: site web du London Health Sciences Centre