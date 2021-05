Au début du mois de mai, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) publie son premier Profil sommaire de l’économie franco-ontarienne qui dresse un portrait de l’économie franco-ontarienne et cible ses grands enjeux prioritaires, tout ça afin de renforcer l’écosystème économique francophone et global de la province.

Les données utilisées pour ce rapport proviennent de Statistique Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada avec leur Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que le travail du Conference Board du Canada pour l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et leur Portrait économique des personnes bilingues au Canada.

En survol, cette étude a cerné quatre enjeux obligatoires au rayonnement économique des Franco-Ontariens. La province doit favoriser la croissance de l’entrepreneuriat au féminin ainsi que celui au sein des immigrants. Elle doit soutenir la relève entrepreneuriale francophone et favoriser l’ouverture aux nouveaux marchés nationaux et internationaux francophones. Bref, plus de diversité au sein de l’entrepreneuriat fait pour une économie plus forte et plus stable.

À l’heure actuelle, l’Ontario compte environ 19 000 PME francophones, représentant près de 4 % des PME de la province. Comparativement au reste du pays, la province compte 50 % des entreprises francophones hors Québec et la main-d’œuvre bilingue contribue à 12 % du produit intérieur brut, soit 80 milliards $.

Il est clair que l’économie franco-ontarienne est une partie intégrale de l’économie provinciale et donc, la FGA propose quelques stratégies afin d’encadrer les quatre enjeux mentionnés précédemment.

D’ici 2031, la FGA souhaite que l’économie de la province comprenne 45 % des PME francophones soit détenues par des femmes et 10 % par des personnes nées à l’extérieur du Canada.

Puis, le rapport vise qu’un minimum de 4,2 % des PME à l’échelle de la province appartiendront à des francophones et 10 % de celles-ci feront de l’exportation nationale et internationale.

De nombreux organismes francophones offrent des services d’accompagnement et d’éducation en entrepreneuriat aux femmes et aux nouveaux venus tels que la Société économique de l‘Ontario, le Club canadien de Toronto et Oasis Centre des femmes. Les ressources sont en place pour la relance et le rayonnement de l’économie franco-ontarienne.

Pour accéder au rapport de la FGA visitez le lien https://fedefranco.ca/wp-content/uploads/2021/05/FGA-Profil-sommaire-de-leconomie-franco-ontarienne.pdf

SOURCE – Élodie Dorsel

(CRÉDIT PHOTO : Canva!)