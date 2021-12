La période des Fêtes approche à grands pas et pour de nombreuses familles, ce sera une première occasion depuis deux ans de retrouver des proches avec qui elles n’ont pu célébrer à Noël ou au jour de l’An à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19.

Bien que la crise sanitaire se soit grandement améliorée avec le nombre d’Ontariens qui ont reçu deux doses de vaccin cette année, il faudra rester prudent et respecter les consignes sanitaires en vigueur dans la province, à commencer par la limite de 25 personnes pour les rassemblements intérieurs.

Le nouveau variant du coronavirus, nommé « omicron », et détecté le 24 novembre par des chercheurs en Afrique du Sud s’est déjà propagé dans plusieurs pays, dont le Canada. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que « ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont inquiétantes ».

Alors pour se réunir de façon sécuritaire durant le temps des Fêtes, il est recommandé de profiter des espaces extérieurs autant que possible, et pour les enfants qui voudront aller voir le père Noël au centre commercial ou ailleurs, il est préférable de porter un masque lors de la prise de photos et de s’assurer que celui du sympathique personnage tout vêtu de rouge lui couvre bien la barbe.

Lorsque vous recevrez les membres de votre famille et leurs invités à la maison, assurez-vous que des produits désinfectants pour les mains soient disponibles, ouvrez les fenêtres et demandez à ceux ou celles qui présentent des symptômes, si légers soient-ils, de ne pas participer au rassemblement.

Si quelques-uns de vos invités ne sont pas vaccinés, ils devraient s’abstenir mais s’il s’agit d’un ou plusieurs membres de la famille que vous devez absolument inclure à votre célébration, portez un masque et maintenez une certaine distance physique pour vous protéger. Même méthode pour les échanges de cadeaux et ne pas oublier de vous laver les mains après les avoir manipulés.

Si vous recevez vos invités à l’intérieur de la maison, et ce même s’ils sont vaccinés, il est recommandé de porter votre masque et de respecter une distanciation physique. Après tout, vous ne saurez pas si l’un ou plusieurs membres de votre famille, ou l’un des conjoints ou conjointes, sont immunodéprimés ou à risque élevé de maladie grave ou d’exposition à la COVID-19.

C’est seulement si vous vous rassemblez à l’extérieur et avec un groupe de personnes entièrement vaccinées qu’il n’est pas nécessaire de se couvrir le visage ou de respecter la distanciation physique. Cependant, peu importe où vous êtes, si vous vous nettoyez les mains fréquemment, respectez les limites de rassemblements publics et les mesures de santé publique, la période des Fêtes en sera une festive et sécuritaire. Joyeuses Fêtes!

PHOTO – Le masque sera de mise lors des fêtes de famille au cours de la période des Fêtes.