La Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est heureuse d’annoncer les noms des récipiendaires de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour l’année 2020. Ces personnalités ont été sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires. Les lauréats se sont différenciés par leurs contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne.

La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, est une initiative de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui a vu le jour en 1976. Elle est destinée à reconnaître les mérites des personnalités qui ont contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario. Les cinq grades de l’Ordre de la Pléiade sont : Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier et Grande Croix.

Les récipiendaires qui seront décorés de l’insigne de l’Ordre de la Pléiade : Hélène Caron (consultante en services en français et bénévole de longue date dans la région de Hamilton); Michèle Leblanc (auteure et ancienne directrice générale à la radio communautaire de Hearst); Daniel Bédard (concepteur sonore et compositeur pour films et installations multimédias, Sudbury); Linda Cardinal (chargée de mission pour le développement de la recherche à l’Université de l’Ontario français et professeur titulaire à l’Université d’Ottawa); François Larocque (professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa); Florence Ngenzebuhoro (directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto). La cérémonie d’investiture se fera ultérieurement à l’Assemblée législative de l’Ontario à Toronto.

L’APF regroupe des parlementaires de 88 sections formées par des parlements et organisations interparlementaires réparties sur les cinq continents. Son action vise principalement à promouvoir et défendre la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue française et la diversité culturelle.

SOURCE – Assemblée parlementaire de la Francophonie