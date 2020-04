Avec aussi peu de gens qui se promènent – avec ou sans raison – à l’extérieur, la Commission des transports de London a pris la décision de réduire ses services. À partir du 19 avril, le transport en commun du samedi sera offert suivant l’horaire régulier du dimanche. Quant à l’horaire des autobus du dimanche, il sera désormais calqué sur le niveau de service offert pour la journée de Noël. Pour ce qui est du lundi au samedi, l’horaire et les parcours seront basés sur ce qui est normalement offert le samedi mais avec les modifications suivantes : les autobus 17B (jusqu’à Riverbend), 20 (Beaverbrook/Oakcrossing), 33, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 90, 91, 92, 94, 103, 104 et 106 ne seront pas en service. Par contre, les autobus 28, 30, 36 et 37 seront en opération pour desservir les secteurs industriels. Pour plus d’information et pour demeurer au fait des changements, consultez le site londontransit.ca.

